«Όχι» από το Διοικητικό Εφετείο για τα πιλοτικά offshore αιολικά στο Βόρειο Αιγαίο – Εξετάζουν την «αντίδρασή» τους οι επενδυτές

«Φρένο» στην ανάπτυξη των δύο πιλοτικών υπεράκτιων αιολικών βάζει πρόσφατη δικαστική απόφαση που δικαιώνει τον Δήμο Σαμοθράκης με τους επενδυτές να επιφυλάσσονται για κάθε νόμιμο δικαίωμα. Αρνητική εξέλιξη υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές.

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Μετά σοβαρών εμποδίων τελεί πλέον σχεδιασμός για τα δύο πιλοτικά υπεράκτια αιολικά πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο με το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, όπως επισημαίνουν πηγές με γνώση του θέματος, να κάνει δεκτή προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης και να αποφασίζει την ακύρωση των αδειών παραγωγής.

Η εν λόγω εξέλιξη, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πληροφορίες, δεν συνιστά αυτομάτως «ταφόπλακα» στα σχέδια, ωστόσο αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη που οπωσδήποτε θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην ωρίμαση των έργων, εφόσον οι επενδυτές, όπως διατείνονται ότι θα κάνουν, επιλέξουν να αξιοποιήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμα για να ανατρέψουν την προαναφερόμενη απόφαση.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε ανώτερο δικαστήριο, «ανοίγοντας τον δρόμο» μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας ως το καθ’ ύλην αρμόδιο να αποφασίσει «τελεσίδικα» τι μέλλει γενέσθαι επί του θέματος. Υπενθυμίζεται ότι τα δύο έργα, συνολικής ισχύος 600 MW αφορούν σε πιλοτικά έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας σταθερής έδρασης και χωροθετούνται στη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται νοτίως της ακτογραμμής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και βορείως-βορειοανατολικώς της Σαμοθράκης και η οποία ορίζεται ως περιοχή ανάπτυξης Πιλοτικών Έργων Υπεράκτιων Αιολικών.

Πρόκειται για offshore αιολικά σταθερής έδρασης εν αντιθέσει με την «προσφιλή» τεχνολογία για τις ελληνικής θάλασσες που είναι οι πλωτές εφαρμογές λόγω μεγάλου βάθους.

Όπως προαναφέρθηκε, το συνολικό χαρτοφυλάκιο των έργων φτάνει τα 600 MW με τα 400 MW να αφορούν το έργο που αναπτύσσουν από κοινού ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και Motor Oil και τα υπόλοιπα 216 MW το έργο της ΔΕΗ που απέκτησε κατόπιν εξαγοράς από την κοινοπραξία Κοπελούζου-Σαμαρά που αρχικά είχαν αναλάβει την ανάπτυξη του project.

Οι κινήσεις των επενδυτών και το διακύβευμα των πιλοτικών έργων

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο «σχήματα», σε μια προσπάθεια να επιταχύνουν τις διαδικασίες ωρίμασης των έργων, βρίσκονται σε συζητήσεις και συνεννοήσεις προκειμένου να διεξάγουν από κοινού τις ανεμολογικές μετρήσεις καθώς και την γεωφυσική και γεωτεχνική μελέτη του βυθού, δεδομένου ότι μιλάμε για όμορες, γειτονικές πρακτικά περιοχές που παρουσιάζουν παρόμοια αν όχι ίδια χαρακτηριστικά. Η εν λόγω «φόρμουλα» για την εκτέλεση των απαραίτητων μελετητικών εργασιών εξυπηρετεί για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας προς μείωση του συνολικού κόστους καθώς επίσης μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα επί του πεδίου τόσο ως προς το χρόνο εκτέλεσης όσο και ως προς την ποιότητα των στοιχείων, μιας και χαρτογραφείται μια ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει και τα δύο έργα.

Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός ανάπτυξης των έργων προβλέπει την εγκαθίδρυση σχήματος στήριξης, εγκεκριμένου από την Κομισιόν για την αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ενώ αναζητούνται πόροι και για επενδυτική ενίσχυση επί του CAPEX δεδομένου ότι πρόκειται για αρκετά κοστοβόρα έργα που «σηκώνουν» το βάρος και το κόστος της «ανωριμότητας» της όλης σχετικής εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα που απέχει ακόμη από το επίπεδο της ανταγωνιστικής δραστηριότητας.

Τα παραπάνω τελούν πλέον υπό αμφισβήτηση με κυβερνητικές πηγές να υποστηρίζουν ότι ναι μεν δεν προκύπτουν οριστικοί «τίτλοι τέλους», υπάρχει ωστόσο ένα μεγάλο «σύννεφο» στον όλο σχεδιασμό που απειλεί την βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος, μιας και ο κλάδος διακρίνεται από ένα momentum που ενδέχεται να χαθεί στους «διαδρόμους» των δικαστικών αιθουσών χωρίς να υπάρχει περιθώριο να ανακτηθεί στο μέλλον.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω πιλοτικά έργα, αν και αδειοδοτήθηκαν το 2023, πριν την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, ενσωματώθηκαν σε αυτό, αποτελώντας το αναγκαίο «όχημα» για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας που θα υποδεχθεί το μεγάλο κύμα offshore αιολικών στις ελληνικές θάλασσες, επιπλέον συνολικής ισχύος 1,3 GW με ορίζοντα μέχρι το 2032.

Σε μια τελευταία εξέλιξη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε προ ημέρων στην έκδοση απόφασης για την κατοχύρωση ηλεκτρικού χώρου για τα υπεράκτια αιολικά, συμπεριλαμβάνοντας στην σχετική «άσκηση» και τα πιλοτικά έργα συνολικής ισχύος 600 MW. Αναλυτικότερα, η απόφαση προβλέπει την δέσμευση ηλεκτρικού χώρου συνολικής ισχύος 2.350 MW, προσδιορίζοντας, ταυτόχρονα, τις 6+1 θαλάσσιες περιοχές που δύναται να φιλοξενήσουν υπεράκτια αιολικά.

Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στην Απόφαση είναι ίδιες με αυτές που είχαν εξαρχής προκριθεί για την πρώτη φάση ανάπτυξης των ελληνικών offshore αιολικών – μετά την αντικατάσταση της ζώνης ανοικτά της Ελούντας στην Κρήτη, από την περιοχή στον Πατραϊκό Κόλπο. Πρόκειται για τα προαναφερόμενα πιλοτικά έργα ανοικτά της Αλεξανδρούπολης, καθώς και για έξι ακόμη θαλάσσιες ζώνες που θα παραχωρηθούν μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, μετά την έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων.

Ειδικότερα, προβλέπεται ηλεκτρικός χώρος 600 MW για τα πιλοτικά πάρκα στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης, όπου αναπτύσσονται έργα των ΔΕΗ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και Motor Oil. Παράλληλα, δεσμεύονται 250 MW για την περιοχή ανοικτά της Ζάκρου στην Κρήτη, 250 MW για πάρκα ανοικτά της Δονούσας στις Κυκλάδες, 250 MW ανοικτά της Γυάρου, 500 MW νότια της Ρόδου, 300 MW ανοικτά των Αγίων Αποστόλων στην Κεντρική Εύβοια και 200 MW στον Πατραϊκό Κόλπο, στην περιοχή μεταξύ Αντιρρίου και λιμνοθάλασσας Αιτωλικού.