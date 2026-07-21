aktor:-Στα-11,25-12-ευρώ-το-νέο-εύρος-τιμής-διάθεσης-για-τις-μετοχές-της-ΑΜΚ

Ισχυρή ζήτηση καταγράφεται για τη συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών της ΑΚΤΩΡ, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 13,52 ευρώ ανά μετοχή.

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Ισχυρή ζήτηση καταγράφεται για τη συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών της ΑΚΤΩΡ, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 13,52 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, με βάση το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών έως και τις 20 Ιουλίου, το εύρος της τιμής διάθεσης αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 11,25 και 12 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Παράλληλα, οι εντολές που έχουν ήδη υποβληθεί αντιστοιχούν σε ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των νέων μετοχών που προσφέρονται εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών, γεγονός που αποτυπώνει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την έκδοση.

Η ΑΚΤΩΡ σημειώνει ότι θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη που αφορά τη διαδικασία της προσφοράς.