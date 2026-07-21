Aktor: Υπερκάλυψη της ΑΜΚ και νέα σύμβαση 132 εκατ. ευρώ στο Κατάρ

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ της AKTOR, που ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη, έχει καλυφθεί περισσότερες από δύο φορές, υποδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών για τον όμιλο.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι προσφορές της πρώτης ημέρας ξεπέρασαν συνολικά τα 1,3 δισ. ευρώ, με τον όμιλο να αναμένεται να αντλήσει ποσό μεταξύ 700 – 800 εκατ. ευρώ από την έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις. Επιπλέον, την Πέμπτη προγραμματίζεται η επόμενη φάση της κεφαλαιακής ενίσχυσης με την έκδοση νέου εταιρικού ομολόγου.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι η υψηλή ζήτηση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα προάγει την έκδοση ομολόγου, με τον όμιλο να στοχεύει στην άντληση 300 εκατ. ευρώ.

Ενώ η προσοχή επικεντρώνεται στις κεφαλαιαγορές, υπάρχουν και εξελίξεις στο επιχειρηματικό μέτωπο.

Χθες, η AKTOR ανακοίνωσε την εξασφάλιση σύμβασης 132 εκατ. ευρώ από την Qatar Airways για τη διαχείριση εγκαταστάσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Hamad στο Κατάρ.

Σημαντική ζήτηση από τους επενδυτές

Με την έναρξη του βιβλίου προσφορών για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ χθες το πρωί, παρατηρήθηκε σπριντ από τους επενδυτές.

Μέσα σε λίγα λεπτά, το συνολικό ποσό καλύφθηκε πλήρως, με την κάλυψη να φτάνει μέχρι το μεσημέρι στο 2,1 φορές.

«Η θετική αντίληψη των επενδυτών για το growth story της εταιρείας αποτυπώνεται στο έντονο ενδιαφέρον. Το ερώτημα είναι ποιοι θα παραμείνουν στη μετοχή σε μακροχρόνιο ορίζοντα και ποιοι έχουν βραχυπρόθεσμες προθέσεις», επισημαίνουν πηγές της αγοράς στο Euro2day.gr.

Στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, ο CEO Αλέξανδρος Εξάρχου ανέφερε ότι το μείγμα των επενδυτών που ενδιαφέρθηκαν για τις νέες μετοχές παρουσιάζει σχεδόν 50%-50% αναλογία μεταξύ hedge funds και long-only funds (επενδυτικά κεφάλαια με μακροχρόνιο ορίζοντα).

Τώρα, η αγορά στρέφει την προσοχή της στην τελική τιμή των μετοχών που θα εκδοθούν.

Η AKTOR ανακοίνωσε χθες ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν θα υπερβεί τα 13,52 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή την τιμή κλεισίματος στις 17 Ιουλίου 2026, που έχει οριστεί ως Μέγιστη Τιμή Διάθεσης.

Σημειώνεται ότι η τελική τιμή θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαβούλευση με τους Παγκόσμιους Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, μετά το κλείσιμο του βιβλίου στις 22 Ιουλίου. Στο ταμπλό, η τιμή της μετοχής υποχώρησε χθες κατά 3,7% στα 13,02 ευρώ.

Νέα σύμβαση στο Κατάρ

Παράλληλα, ο CEO κ. Εξάρχου και η ομάδα του σύναψαν νέα συμφωνία στο Κατάρ.

Αφορά τη διαχείριση εγκαταστάσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Hamad, ενισχύοντας τις συνεργασίες της εταιρείας στην περιοχή.

Η AKTOR έχει ισχυρή παρουσία στο Κατάρ στον τομέα της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων.

Από το 2013, η AKTOR παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων σε σημαντικές εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Hamad στη Ντόχα, καθώς και για τη λειτουργία και συντήρηση 12 υπερσύγχρονων σηράγγων και 3 υπόγειων διαβάσεων, συνολικού μήκους 5.305 χλμ. στη Ντόχα.

Η νέα σύμβαση έχει διάρκεια 5 ετών για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων των αεροπορικών υποδομών του Διεθνούς Αερολιμένα Hamad.

Μέσω αυτής της κίνησης, ο ελληνικός όμιλος αξιοποιεί την εμπειρία του στο facility management, επωφελούμενος από τις σημαντικές οικονομίες κλίμακας στη συγκεκριμένη αγορά.

Η AKTOR Qatar, θυγατρική του Ομίλου AKTOR, θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας στο συγκρότημα κτιρίων διαχείρισης εμπορευματικών φορτίων του διεθνούς αερολιμένα (Cargo Complex), που περιλαμβάνει 12 κτίρια.

Επιπλέον, θα αναλάβει τη συντήρηση των κύριων υποδομών του αεροδρομίου (κτιριακά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά, κτλ.).

Η σύμβαση περιλαμβάνει την παροχή τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσίες καθαρισμού και ασφαλείας, προμήθεια υλικών, χρήση υπεργολάβων και διαθεσιμότητα οχημάτων και μηχανημάτων. Στο έργο θα συμμετάσχουν περίπου 900 άτομα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Hamad εκτείνεται σε 22 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο κύριος αεροσταθμός είναι το μεγαλύτερο κτίριο στη Ντόχα, ενώ ο χώρος συντήρησης αεροσκαφών, που έχει κατασκευαστεί από τον Όμιλο AKTOR στο παρελθόν, λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος συντήρησης για το διεθνή στόλο της Qatar Airways, με ένα από τα μεγαλύτερα υπόστεγα στον κόσμο.