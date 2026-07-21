eldorado-gold:-Πρώτη-θραύση-μεταλλεύματος-στις-Σκουριές

Η εταιρεία εξακολουθεί να στοχεύει στην έναρξη της εμπορικής παραγωγής κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

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Η πρώτη ποσότητα μεταλλεύματος τροφοδοτήθηκε επιτυχώς στο κύκλωμα θραύσης του έργου χαλκού-χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Eldorado Gold, κάνοντας λόγο για σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της επένδυσης.

Η εταιρεία εξακολουθεί να στοχεύει στην παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 και στην έναρξη της εμπορικής παραγωγής κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της τελικής ηλεκτροδότησης του εργοταξίου, των ολοκληρωμένων δοκιμών θέσης σε λειτουργία και της σταδιακής αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας.

Ο τελευταίος πυλώνας της γραμμής μεταφοράς την προηγούμενη εβδομάδα και η πλήρης ηλεκτροδότηση του εργοταξίου αναμένεται μετά την τελική επιθεώρηση από τον ΑΔΜΗΕ. Εν τω μεταξύ, όπως γνωστοποίησε η Eldorado, έχουν εγκατασταθεί ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που παρέχουν την απαιτούμενη προσωρινή ηλεκτρική ισχύ καθώς η εξόρυξη συνεχίζεται δημιουργώντας απόθεμα μεταλλεύματος περίπου 3,2 εκατομμυρίων τόνων, το οποίο θα υποστηρίξει τη σταδιακή αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας επεξεργασίας.

Μαζί με το μετάλλευμα από την υπόγεια εκμετάλλευση, τα συνολικά αποθέματα ανέρχονται πλέον σε περίπου 3,7 εκατομμύρια τόνους. Αυτό το απόθεμα αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες τροφοδοσίας της μονάδας επεξεργασίας για το υπόλοιπο του 2026, συμβάλλοντας στη μείωση του επιχειρησιακού κινδύνου κατά τη θέση σε λειτουργία και κατά το πρώτο έτος παραγωγής.

«Η πρώτη θραύση μεταλλεύματος αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το έργο των Σκουριών και αντικατοπτρίζει τη σταθερή και ασφαλή πρόοδο που επιτυγχάνει η ομάδα μας, καθώς το έργο εισέρχεται στο τελικό στάδιο της κατασκευής και της σταδιακής θέσης σε λειτουργία», δήλωσε ο George Burns, διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold. «Παρότι η τελική ηλεκτροδότηση του εργοταξίου εξακολουθεί να εξαρτάται από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και την τελική έγκριση από τον αρμόδιο διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα για να διατηρήσουμε τη δυναμική του έργου. Η πλήρης ολοκληρωμένη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας προϋποθέτει την ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης του εργοταξίου και παραμένουμε προσηλωμένοι στην ασφαλή και συστηματική ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών, με στόχο την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος κατά το τρίτο τρίμηνο».