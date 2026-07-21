eurostat:-Ευρωπαϊκό-«χρυσό»-της-Ελλάδας-στη-μείωση-του-δημόσιου-χρέους

Πρώτη η Ελλάδα στη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ το α’ τρίμηνο στην ΕΕ – Συρρίκνωση και σε απόλυτους αριθμούς.

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Σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5%, καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ για τη συγκεκριμένη περίοδο. Παράλληλα, σε σύγκριση με το υψηλό επίπεδο του 212,9% που είχε καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο του 2021 κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο δείκτης χρέους/ΑΕΠ έχει υποχωρήσει συνολικά κατά 69,4 μονάδες, καταγράφοντας μία από τις ταχύτερες δημοσιονομικές προσαρμογές στην περιοχή του ΟΟΣΑ.

Η βελτίωση του δείκτη συνδυάζεται και με μείωση του ονομαστικού μεγέθους του χρέους. Ειδικότερα, το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στα 360 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, παρουσιάζοντας μείωση άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με τα 366 δισεκατομμύρια ευρώ του Μαρτίου του 2025. Παρά τη σημαντική αυτή υποχώρηση, η Ελλάδα διατηρεί το υψηλότερο ποσοστό δημόσιου χρέους στην ΕΕ, αν και η απόσταση από τη δεύτερη επιβαρυμένη οικονομία, την Ιταλία (138,9% του ΑΕΠ), έχει πλέον περιοριστεί στις 4,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Στην κατάταξη των χωρών με τα υψηλότερα επίπεδα χρέους ακολουθούν η Γαλλία με 117,6%, το Βέλγιο με 109,1% και η Ισπανία με 101,6%. Η υποχώρηση του ελληνικού χρέους καταγράφεται σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου η πλειονότητα των κρατών-μελών αντιμετωπίζει αυξημένες δημοσιονομικές πιέσεις. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, σε 19 κράτη-μέλη σημειώθηκε αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος στην ΕΕ-27 να αυξηθεί κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα, την ώρα που η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των μόλις οκτώ χωρών που πέτυχαν μείωση.

Σύμφωνα με αναλυτές και στελέχη του οικονομικού επιτελείου που επικαλείται το -, η διαρκής μείωση του χρέους συμβάλλει στη συγκράτηση του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου δανεισμού και ενισχύει την επενδυτική εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται τόσο στη δημοσιονομική πειθαρχία όσο και στη μεγέθυνση του ονομαστικού ΑΕΠ, συνδυασμός που επιταχύνει την αποκλιμάκωση των αριθμοδεικτών.