eurostat:-Η-Ελλάδα-πέτυχε-τη-μεγαλύτερη-μείωση-δημόσιου-χρέους-στην-Ευρώπη

Την καλύτερη επίδοση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μείωση του δημόσιου χρέους κατέγραψε η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες, επίδοση που δεν έχει αντίστοιχη στην ΕΕ, ενώ η συνολική αποκλιμάκωση από το υψηλό της πανδημίας αγγίζει πλέον τις 69,4 μονάδες.

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Παρότι η χώρα εξακολουθεί να εμφανίζει το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η απόσταση από τις υπόλοιπες υπερχρεωμένες οικονομίες μειώνεται σταθερά, με το οικονομικό επιτελείο να εκτιμά ότι η Ελλάδα σύντομα θα πάψει να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Η μεγαλύτερη ετήσια αποκλιμάκωση στην ΕΕ

Το ελληνικό δημόσιο χρέος υποχώρησε στο 143,5% του ΑΕΠ από 152,9% ένα χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση μεταξύ όλων των κρατών-μελών.

Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθεί με το πρώτο τρίμηνο του 2021, όταν, στο απόγειο της πανδημίας, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ είχε εκτοξευθεί στο 212,9%. Μέσα σε πέντε χρόνια η Ελλάδα έχει περιορίσει τον συγκεκριμένο δείκτη κατά σχεδόν 70 ποσοστιαίες μονάδες, επίδοση που, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Το χάσμα με την Ιταλία περιορίζεται

Παρά τη σημαντική πρόοδο, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το ύψος του δημόσιου χρέους, κυρίως λόγω των δανείων που συσσωρεύτηκαν την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης και των μνημονίων.

Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει σταδιακά. Η διαφορά από τη δεύτερη Ιταλία έχει περιοριστεί πλέον σε λιγότερες από πέντε ποσοστιαίες μονάδες, καθώς το ιταλικό χρέος αντιστοιχεί στο 138,9% του ΑΕΠ. Ακολουθούν η Γαλλία με 117,6%, το Βέλγιο με 109,1% και η Ισπανία με 101,6%.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, εφόσον συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός αποκλιμάκωσης, η Ελλάδα θα πάψει τα επόμενα χρόνια να είναι η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μείωση και σε απόλυτους αριθμούς

Η βελτίωση δεν περιορίζεται στον λόγο χρέους προς ΑΕΠ, αλλά αποτυπώνεται και στο ίδιο το ύψος του δημόσιου χρέους.

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, το ελληνικό χρέος διαμορφώθηκε στα 360 δισ. ευρώ, έναντι 366 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025, καταγράφοντας μείωση άνω των 6 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Σε αντίθετη πορεία από την υπόλοιπη Ευρώπη

Η ελληνική επίδοση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τη Eurostat, 19 από τα 27 κράτη-μέλη κατέγραψαν αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξηθεί κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα. Μόλις οκτώ χώρες εμφάνισαν μείωση του δείκτη, με την Ελλάδα να καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση.

Τα οφέλη για την οικονομία

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους ενισχύει την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές, περιορίζει το κόστος δανεισμού του Δημοσίου και δημιουργεί μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για την άσκηση οικονομικής πολιτικής.

Παράλληλα, η αποκλιμάκωση των υποχρεώσεων του κράτους μεταφράζεται σε μικρότερες μελλοντικές δαπάνες για τόκους και περιορίζει τα βάρη που μεταφέρονται στις επόμενες γενιές, αποτελώντας έναν από τους βασικούς στόχους της δημοσιονομικής στρατηγικής των τελευταίων ετών.