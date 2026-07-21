financial-times:-Ο-Τραμπ-σχεδιάζει-νέο-κύμα-δασμών-σε-60-χώρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται έτοιμος να προχωρήσει σε νέο γύρο δασμών σε δεκάδες χώρες ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, παρά τις εισηγήσεις στενών συνεργατών του να αποφύγει κινήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες αναταράξεις στην αμερικανική οικονομία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

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Σύμφωνα με τους Financial Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ήδη καταρτίσει εναλλακτικά σχέδια, καθώς την Παρασκευή λήγει η ισχύς του προσωρινού καθεστώτος γενικού δασμού 10% που εφαρμόζεται στις εισαγωγές. Η κυβέρνηση εξετάζει την επιβολή νέων δασμών σε περίπου 60 χώρες.

Η νέα πρωτοβουλία έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση επιβολής δασμού 50% σε προϊόντα από τον Καναδά, ενώ είχε προηγηθεί η επιβολή δασμού 25% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τους δασμούς ως βασικό εργαλείο της εμπορικής του πολιτικής.

Νέα νομική βάση για τους δασμούς

Οι νέοι δασμοί έρχονται μετά την ακύρωση, νωρίτερα φέτος, από το Ανώτατο Δικαστήριο των αμοιβαίων δασμών που είχαν επιβληθεί μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για την «ημέρα της απελευθέρωσης» τον Απρίλιο του 2025.

Μετά τη δικαστική απόφαση τέθηκε σε ισχύ προσωρινό καθεστώς δασμών 10%, το οποίο εκπνέει αυτή την εβδομάδα. Οι νέοι δασμοί αναμένεται να βασιστούν σε έρευνα για πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς να χρησιμοποιήσει τις έκτακτες προεδρικές εξουσίες που απορρίφθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι πρώτοι δασμοί εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 10% και 12,5%, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες εμπορικές έρευνες που ενδέχεται να προσφέρουν τη νομική δυνατότητα για ακόμη υψηλότερους συντελεστές στο μέλλον.

Εισηγήσεις για πιο προσεκτική στάση

Στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, ανώτεροι αξιωματούχοι φέρονται να έχουν εισηγηθεί στον πρόεδρο να διατηρήσει σταθερές τις εμπορικές σχέσεις με βασικούς εταίρους και να τηρήσει τις συμφωνίες που είχαν συναφθεί το 2025 για τη μείωση των δασμών.

Παράλληλα, η προσπάθεια Τραμπ να αναζωπυρώσει τον εμπορικό πόλεμο συμπίπτει με την ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία έχει επηρεάσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας και έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ, επιβαρύνοντας το κόστος ζωής.

Το τελευταίο διάστημα η αμερικανική κυβέρνηση έχει περιορίσει μέρος των αρχικών σχεδίων για υψηλούς δασμούς, εξαιρώντας βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως το βοδινό κρέας και ο καφές, ενώ έχει χαλαρώσει και ορισμένες επιβαρύνσεις σε προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο.

Ο Λευκός Οίκος και το γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ δεν ανταποκρίθηκαν σε αίτημα για σχολιασμό.