GM: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κέρδη και έσοδα τριμήνου – Αναβαθμίζει ξανά το ετήσιο guidance

Η General Motors αύξησε την Τρίτη αρκετές βασικές προβλέψεις για τα κέρδη του 2026, αφού ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street για το δεύτερο τρίμηνο, καθώς οι δραστηριότητες της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Βόρεια Αμερική συνεχίζουν να οδηγούν τα αποτελέσματά της.

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Η General Motors αύξησε την Τρίτη αρκετές βασικές προβλέψεις για τα κέρδη του 2026, αφού ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street για το δεύτερο τρίμηνο, καθώς οι δραστηριότητες της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Βόρεια Αμερική συνεχίζουν να δίνουν ώθηση στα αποτελέσματά της.

Συγκεκριμένα, η GM ανακοίνωσε έσοδα ύψους 48,03 δολαρίων έναντι 46,61 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την -, αυξημένα κατά 1,9% από τα 47,1 δισεκατομμύρια δολάρια που είχε ανακοινώσει η αυτοκινητοβιομηχανία πριν από ένα χρόνο.

Επίσης, σημείωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 3,57 δολαρίων έναντι εκτιμήσεων 3,19 δολαρίων και προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 3,94 δισ. δολ. σε σύγκριση με τα αναμενόμενα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παίρνοντας ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα, η GM αύξησε για δεύτερη φορά φέτος τις προβλέψεις για ολόκληρο το έτος.

Συγκεκριμένα, πλέον αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) στο εύρος 14,0 δισ. δολ. – 16,0 δισ. δολ. σε σχέση με τα 13,5 δισ. δολ. – 15,5 δισ. δολ. της προηγούμενης εκτίμησης, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) εκτιμά πως θα κυμανθούν στο εύρος 12 – 14 δολάρια σε σύγκριση με 11,50 – 13,50 δολ..

Η GM αύξησε επίσης τις προσδοκίες της για προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές από τον τομέα των αυτοκινήτων στο εύρος των 9,5 δισ. έως 11,5 δισ. δολ., από 9 δισ. δολ. έως 11 δισ. δολ.

Ωστόσο, η αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ μείωσε τις προσδοκίες της για καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους, τα οποία θα κυμανθούν μεταξύ 8,4 δισ. δολ. και 9,8 δισ. δολ., σε σχέση με 9,9 δισ. δολ. και 11,4 δισ. δολ..

Αυτό είναι το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο που η GM μείωσε τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους, ενώ παράλληλα αύξησε άλλες προβλέψεις.

«Η ζήτηση των πελατών στη Βόρεια Αμερική παραμένει ισχυρή, ωθούμενη από την πολύ ελκυστική γκάμα pickup και SUV μας», πρόσθεσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος Mary Barra σε επιστολή της προς τους μετόχους.

«Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT 8,6% στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκε κατά 2,5 μονάδες σε σχέση με ένα χρόνο πριν και συνεχίζουμε να μειώνουμε το κόστος εγγύησης, να περιορίζουμε τις απώλειες στα ηλεκτρικά οχήματα και να αυξάνουμε την λειτουργική αποδοτικότητα» τόνισε.