live:-h-παρουσίαση-του-Εθνικού-Προγράμματος-Ανάπτυξης-2026-2030

Παρακολουθήστε ζωντανά την εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 που διοργανώνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο Ωδείο Αθηνών.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση.

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Κ. Πιερρακάκης: Μετάβαση από την πρόοδο στην προοπτική

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε κατά την τοποθέτησή του ότι μέσα σε 11 χρόνια, από το 2019 έως το 2030, «υπερδιπλασιάζουμε τους εθνικούς πόρους που διαθέτουμε για την ανάπτυξη».

«Μια οικονομία που γίνεται ισχυρότερη μπορεί να επενδύει περισσότερο και μια χώρα που επενδύει περισσότερο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνει ακόμη ισχυρότερη» σημείωσε.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 «αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για να επιταχύνουμε το σχέδιο μας, με συνολικούς πόρους περίπου 23 δισ.».

Σημείωσε ότι πρόκειται για πρόγραμμα που αφορά ολόκληρη τη χώρα και στάθηκε στη συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικούς αυτοδιοίκησης.

«Η μεγάλη πρόκληση είναι να απελευθερώσουμε αυτή τη δυναμική» επεσήμανε, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη ευκαιρία «να τα εντάξουμε όλα σε μια ενιαία αναπτυξιακή στρατηγική».

Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, το ΕΠΑ είναι η μετάβαση από την πρόοδο στην προοπτική. «Η πρόκληση για την επόμενη τετραετία είναι να αξιοποιήσουμε την πρόοδο» σημείωσε.

Επεσήμανε, δε, πως σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, «θα προχωρήσουν πιο γρήγορα οι χώρες που προβλέπουν τις αλλαγές, σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου και επενδύουν εγκαίρως». «Να κοιτάζουμε 10 και 20 χρόνια μπροστά» πρόσθεσε.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως το ΕΠΑ είναι από τα βασικά εργαλεία που θα έχουμε στα χέρια μας. «Βρισκόμαστε στο Ωδείο Αθηνών που μας θυμίζει ότι κάθε σημαντικό έργο ξεκινά πρώτα ως σχέδιο» κατέληξε.

Ν. Παπαθανάσης: Η επιτυχία του ΕΠΑ στηρίζεται στη συνεργασία

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στάθηκε και εκείνος στην αύξηση των πόρων για δημόσιες επενδύσεις από 5,6 δισ. το 2019 σε 16,7 δισ. το 2026. Όπως τόνισε, η αύξηση των πόρων είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς.

Όπως τόνισε, συνολικά κινητοποιούνται 23 δισ. ευρωπαϊκών πόρων στο πλαίσιο του ΕΠΑ 2026-30, το οποίο, όπως υπογράμμισε, σχεδιάστηκε για να καλύπτει χρηματοδοτικές ανάγκες.

Επεσήμανε πως η επιτυχία του ΕΠΑ στηρίζεται στη συνεργασία, για να φτάσει σε κάθε περιφέρεια και δήμο, ώστε να αισθανθεί η κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης.

Το κείμενο ανανεώνεται…

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