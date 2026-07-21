novo-nordisk-κατά-eli-lilly:-Στα-δικαστήρια-ο-«πόλεμος»-των-φαρμάκων-αδυνατίσματος

Η μάχη για την κυριαρχία στην αγορά των φαρμάκων GLP-1 περνά πλέον και στις δικαστικές αίθουσες. Η Novo Nordisk κατέθεσε αγωγή κατά της Eli Lilly, υποστηρίζοντας ότι οι διαφημιστικές καμπάνιες της αμερικανικής εταιρείας παρουσιάζουν παραπλανητικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων της σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα της δανέζικης ανταγωνίστριάς της.

Η αγωγή κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ, με τη Novo να ζητά την άμεση διακοπή των επίμαχων διαφημίσεων, την προβολή διορθωτικών μηνυμάτων προς το κοινό, αλλά και την καταβολή αποζημίωσης.

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Η διαμάχη για τα στοιχεία των κλινικών μελετών

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται τηλεοπτικές και διαδικτυακές διαφημίσεις της Eli Lilly, στις οποίες συγκρίνονται άμεσα το Zepbound και το Mounjaro με τα Wegovy και Ozempic της Novo Nordisk.

Η δανέζικη εταιρεία υποστηρίζει ότι οι συγκρίσεις βασίζονται σε παλαιότερες κλινικές μελέτες, στις οποίες οι υψηλότερες δόσεις των φαρμάκων της Lilly αντιπαραβάλλονται με χαμηλότερες δόσεις των προϊόντων της Novo. Σύμφωνα με την αγωγή, οι διαφημίσεις παραλείπουν νεότερα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν την υψηλότερη δόση του Wegovy, η οποία εγκρίθηκε τον Μάρτιο και εμφανίζει αποτελέσματα απώλειας βάρους πολύ πιο κοντά σε εκείνα του Zepbound.

Όπως υποστηρίζει η Novo, αυτό οδηγεί τους καταναλωτές στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι τα φάρμακα της Eli Lilly υπερτερούν ξεκάθαρα σε αποτελεσματικότητα.

«Οι ασθενείς πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα»

Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Novo Nordisk, Τζον Κούκελμαν, δήλωσε ότι η εταιρεία είχε ζητήσει ήδη από τον Απρίλιο την απόσυρση ή τη διόρθωση των συγκεκριμένων διαφημίσεων, χωρίς όμως ανταπόκριση από την Eli Lilly.

Η Novo υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες διαφημίσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 700 εκατομμύρια προβολές, επηρεάζοντας σημαντικά την εικόνα των προϊόντων της στην αγορά.

Σύμφωνα με την αγωγή, οι καταναλωτές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις διαφημίσεις για να σχηματίσουν άποψη σχετικά με τις διαθέσιμες θεραπείες, σε αντίθεση με τους επαγγελματίες υγείας που έχουν πρόσβαση στο πλήρες επιστημονικό υλικό.

Μάχη δισεκατομμυρίων στην αγορά των GLP-1

Η δικαστική διαμάχη αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των δύο φαρμακοβιομηχανιών για την κυριαρχία στην αγορά των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας.

Τα τελευταία χρόνια, τα φάρμακα της Eli Lilly έχουν κερδίσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, καθώς πολλοί γιατροί και ασθενείς τα θεωρούν ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην απώλεια βάρους. Η Novo Nordisk, από την πλευρά της, επιχειρεί να ανακτήσει έδαφος, επενδύοντας στη νέα υψηλή δόση του Wegovy, σε μειώσεις τιμών και στην ανάπτυξη νέων σκευασμάτων.

Μέχρι στιγμής, η Eli Lilly δεν έχει απαντήσει επίσημα στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην αγωγή. Ωστόσο, η υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα όρια της συγκριτικής διαφήμισης στη φαρμακοβιομηχανία και για το πώς μπορούν οι εταιρείες να επικαλούνται επιστημονικά δεδομένα στις εμπορικές καμπάνιες τους.