wall-street:-Επιστροφή-στα-κέρδη-με-πρωταγωνιστές-micron,-intel-και-marvell

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Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν την Τρίτη 21/7 οι αμερικανικές μετοχές, με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να αφήσουν στο περιθώριο τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ και να επικεντρωθούν στα εταιρικά αποτελέσματα.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 385,38 μονάδες ή 0,74%, κλείνοντας στις 52.224,64 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,89% και διαμορφώθηκε στις 7.509,20 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite κέρδισε 1,29%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 25.837,21 μονάδες.

Και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street διέκοψαν έτσι ένα αρνητικό σερί τριών συνεχόμενων συνεδριάσεων.

Ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα δίνουν ώθηση

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα εταιρικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, με αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις να ξεπερνούν τις προσδοκίες των αναλυτών.

Η μετοχή της 3M σημείωσε άνοδο άνω του 7%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ήταν καλύτερα των προβλέψεων. Παράλληλα, η General Motors παρουσίασε υψηλότερα κέρδη και έσοδα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, οδηγώντας τη μετοχή της σχεδόν 5% υψηλότερα.

Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων ξεκινά δυναμικά, καθώς από τις περίπου 66 εταιρείες του S&P 500 που έχουν ήδη δημοσιεύσει αποτελέσματα, σχεδόν το 88% έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους σε κορυφαίες εταιρείες που ανακοινώνουν αποτελέσματα μέσα στην εβδομάδα, μεταξύ των οποίων η Alphabet, η IBM και η Tesla.

«Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα αποτελέσουν μια καθοριστική περίοδο για τα αποτελέσματα και όχι μόνο για τον τεχνολογικό κλάδο», δήλωσε ο Μπρετ Κένγουελ, αναλυτής επενδύσεων στις ΗΠΑ της eToro.

Όπως ανέφερε, «το βασικό μήνυμα είναι ήδη ξεκάθαρο: οι εταιρείες που δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στον υψηλό πήχη της Wall Street τιμωρούνται».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εικόνα αυτή διαφέρει σημαντικά από το προηγούμενο τρίμηνο, όταν η αβεβαιότητα είχε περιορίσει τις προσδοκίες των επενδυτών και η αγορά αναζητούσε κυρίως ενδείξεις ότι οι γεωπολιτικές αναταράξεις δεν είχαν εκτροχιάσει την αμερικανική επιχειρηματικότητα.

«Σήμερα, μετά την άνοδο της αγοράς σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, τα καλά αποτελέσματα δεν είναι πάντα αρκετά», σημείωσε.

Ράλι στις μετοχές ημιαγωγών

Σημαντική στήριξη στην αγορά προσέφερε ο κλάδος των ημιαγωγών, ο οποίος ανέκαμψε μετά τις πρόσφατες πιέσεις.

Το ETF ημιαγωγών της VanEck (SMH) ενισχύθηκε κατά 4%, ενώ η Marvell Technology σημείωσε άνοδο άνω του 6% και η Astera Labs κέρδισε περίπου 3%.

Η Micron Technology κατέγραψε ισχυρή άνοδο 12%, ενώ η Intel ενισχύθηκε κατά περίπου 8%.

Η άνοδος της Τρίτης ήρθε μετά από μία αρνητική συνεδρίαση, κατά την οποία οι επενδυτές αξιολόγησαν την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (Central Command) πραγματοποίησε το 10ο συνεχόμενο βράδυ επιθέσεων κατά του Ιράν, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία «έχει τελειώσει».

Την ίδια στιγμή, οι ιρανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή, ενώ οι σύμμαχοι της Τεχεράνης, οι Χούθι της Υεμένης, ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Σε υψηλά πέντε εβδομάδων το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις, καθώς η Wall Street παρακολουθούσε τις νέες διπλωματικές προσπάθειες για διαμεσολάβηση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαμεσολαβητές εξετάζουν πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών.

Το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε περίπου 2%, κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent σημείωσε άνοδο περίπου 2%, γύρω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν ήδη κινηθεί ανοδικά τη Δευτέρα, μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social ότι η Τεχεράνη «θα πληρώσει» για τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών.

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους είχε πιέσει τότε τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, παρότι οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών είχαν καταφέρει να ανακτήσουν μέρος των μεγάλων απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας.