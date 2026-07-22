Έφοδος στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη – Έρευνα για συναλλαγές cum-cum

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης ειδικοί ερευνητές της εισαγγελίας και της μονάδας φορολογικών ερευνών, στο πλαίσιο έρευνας για συναλλαγές που πραγματοποίησε πριν από χρόνια η θυγατρική της Postbank.

Η τράπεζα επιβεβαίωσε ότι εισαγγελείς του Ντίσελντορφ βρέθηκαν στα γραφεία της στην πόλη και ότι η έρευνα αφορούσε συναλλαγές του τμήματος Postbank κατά την περίοδο 2008-2010.

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Στη λίστα των υπόπτων, για ζημία ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του γερμανικού κράτους, περιλαμβάνονται δέκα πρώην στελέχη της Postbank, σύμφωνα με δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung.

Η Deutsche Bank αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες. Αρκέστηκε μόνο στο εξής σχόλιο: «Η Deutsche Bank ερευνάται ως τρίτο μέρος στην υπόθεση αυτή και συνεργαζόμαστε πλήρως».

Πρόκειται για την τρίτη φορά φέτος που, εξ όσων είναι γνωστό, οι εισαγγελικές αρχές διενεργούν έρευνα στην Deutsche Bank.

Η Deutsche Bank εξαγόρασε σταδιακά την Postbank από το 2008.

Το 2023, η διαδικασία τεχνολογικής ενοποίησης της Deutsche Bank με την Postbank προκάλεσε τεχνικά προβλήματα και διαταραχές στην παροχή υπηρεσιών, γεγονός που οδήγησε σε ενδελεχή έλεγχο από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Έναν χρόνο αργότερα, νομικά ζητήματα σχετικά με την εξαγορά της Postbank είχαν ως αποτέλεσμα η Deutsche Bank να καταγράψει ζημίες, τερματίζοντας ένα μακροχρόνιο σερί κερδοφορίας.

Η έρευνα φέρεται να αφορά υπόθεση cum-cum και το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής. Αυτό ανέφερε πηγή του Reuters επιβεβαιώνοντας σχετικά δημοσιεύματα γερμανικών μέσων ενημέρωσης.

Με τον όρο cum-cum περιγράφεται η μέθοδος με την οποία διάφοροι οικονομικοί παράγοντες, εγχώριοι και διεθνείς, προσπάθησαν ενδεχομένως να μειώσουν το φορολογικό βάρος των κεφαλαιουχικών κερδών, διαπραγματευόμενοι μετοχές γερμανικών εταιρειών γύρω από την ημερομηνία καταγραφής των μερισμάτων.

Σε αντίθεση με τις εγκληματικές συμφωνίες cum-ex, οι συναλλαγές cum-cum δεν θεωρούνται παράνομες καθαυτές, οι δικαστικές αρχές ωστόσο τις αντιμετωπίζουν με όλο και μεγαλύτερες επιφυλάξεις.