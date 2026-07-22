Ήπιες-απώλειες-στη-wall-street-λόγω-της-ανόδου-των-τιμών-του-πετρελαίου

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Στη Wall Street, οι αμερικανικές μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης (22/7) με ήπιες απώλειες, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου άσκησε πιέσεις στην αγορά.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,06% στις 7,504.71 μονάδες, ενώ οριακά κάτω από το μηδέν έκλεισε και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones στις 52,219.35 μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες από τους τρεις δείκτες ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση αποδυναμωμένος κατά 0,57% στις 25,690.90 μονάδες.

Όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 2,86% στα 93,60 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα και ξεπερνώντας προσωρινά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μέχρι και τα 95 δολάρια.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε αντίστοιχη άνοδο 2,35% στα 86,32 δολάρια ανά βαρέλι.

Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου σημειώθηκαν μετά τον 11ο διαδοχικό γύρο αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, να δηλώνει ότι η Τεχεράνη «δεν αντιμετωπίζει σοβαρά τις συνομιλίες».

«Αν είναι σοβαροί, είμαστε κι εμείς σοβαροί. Αν δεν είναι, τότε θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας, καθώς και τα συμφέροντα των συμμάχων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα «συνεχίσουν να προστατεύουν τη ναυσιπλοΐα» στα Στενά του Ορμούζ.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την πορεία των τιμών του πετρελαίου, καθώς ανησυχούν ότι η περαιτέρω άνοδός τους θα διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τις τιμές καταναλωτικών αγαθών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) σε νέα αύξηση των επιτοκίων.

«Ο πληθωρισμός παραμένει σαφώς αυξημένος και δεν πιστεύω ότι η Fed διαθέτει πολλά εργαλεία για να τον αντιμετωπίσει», δήλωσε ο Τόμας Μάρτιν, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Globalt Investments.

«Αυτό που επιβαρύνει πραγματικά την αγορά είναι το ερώτημα προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν τελικά τα επιτόκια από εδώ και πέρα», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στα επιτόκια της Fed αποτιμούσαν 31% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων μέσα στο μήνα, έναντι μόλις 10% πριν από μία εβδομάδα. Παράλληλα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές εκτιμούν πλέον σε 75% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά τουλάχιστον 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας τον Σεπτέμβριο.

Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει στραμμένο στις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς μέσα στην ημέρα αναμένονται οι λογαριασμοί των ServiceNow, IBM, Tesla, Texas Instruments και Alphabet.

Επισημαίνεται ότι οι αγορές θα εξετάσουν με ιδιαίτερη προσοχή τις εκτιμήσεις των εταιρειών για τις δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), τη ζήτηση για υπηρεσίες cloud, τους εταιρικούς προϋπολογισμούς τεχνολογίας, καθώς και τις προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Παράλληλα, οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν κατά πόσο η ισχυρή ζήτηση για υποδομές και λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συνεχίσει να δικαιολογεί τις υψηλές αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου, καθώς η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων κορυφώνεται.

«Το παν είναι οι παραγγελίες», δήλωσε ο Μάρτιν.

«Το ότι μια εταιρεία ξεπερνά τις προβλέψεις ή αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της είναι σημαντικό. Εκείνο όμως που πραγματικά κινεί την αγορά είναι τι βρίσκεται πίσω από αυτά τα αποτελέσματα – όχι τόσο τα κέρδη του επόμενου τριμήνου ή της φετινής χρονιάς, αλλά οι προσδοκίες για το πόσο θα διαρκέσει ο κύκλος ανάπτυξης και ποια θα είναι η δυναμική της ανάπτυξης σε έναν, δύο ή τρία χρόνια από σήμερα», ανέφερε.

«Όλοι θα παρακολουθούν πολύ προσεκτικά τους hyperscalers», πρόσθεσε, αναφερόμενος στους μεγάλους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Κέρδη για Super Micro και AT&T – Πτώση για GE Vernova

Στα αξιόλογα της μέρας από το «μέτωπο» των εταιρικών εξελίξεων, η μετοχή της Super Micro Computer εκτινάχθηκε κατά 21%, αφού η εταιρεία κατασκευής διακομιστών (servers) προέβλεψε υψηλότερα από τα αναμενόμενα περιθώρια κέρδους για το τέταρτο δημοσιονομικό τρίμηνο, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι εξασφάλισε νέες παραγγελίες αξίας άνω των 60 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Ανοδικά κινήθηκε και η AT&T, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 2%, μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο.

Αντίθετα, η GE Vernova υποχώρησε κατά 8%, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τέλος, στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός σημείωσε άνοδο 1,48% στα 4,137.10 δολάρια η ουγγιά.