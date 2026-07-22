Αίγυπτος:-Έγκριση-σε-4-συμφωνίες-πετρελαίου-και-φυσικού-αερίου,-συμπεριλαμβανομένου-του-έργου-perenco-στο-Βόρειο-Σινά

Το κοινοβούλιο της Αιγύπτου ενέκρινε την Τετάρτη τέσσερις συμφωνίες εξερεύνησης και ανάπτυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου ενός έργου στο Βόρειο Σινά που αφορά τον γαλλο-βρετανικό ανεξάρτητο παραγωγό Perenco.

Η Αίγυπτος επιδιώκει να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή ενέργειας, η οποία δυσκολεύεται να συμβαδίσει με την αυξανόμενη ζήτηση, ενώ οι περιφερειακές εντάσεις σφίγγουν τις παγκόσμιες αγορές LNG.

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Οι εγκρίσεις καλύπτουν δραστηριότητες εξερεύνησης και παραγωγής στο Βόρειο Σινά, στο Δέλτα του Νείλου, στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Έρημο της Αιγύπτου, ανέφεραν αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης.

Μία από τις συμφωνίες επιτρέπει στην κρατική Egyptian Natural Gas Holding Company και στην Perenco North Sinai Petroleum Inc. να εξερευνήσουν την χερσαία περιοχή Al-Fayrouz στο Βόρειο Σινά.

Η Perenco North Sinai Petroleum, θυγατρική της Egypt Kuwait Holding, λειτουργεί την παραχώρηση στο Βόρειο Σινά από το 2014. Το οικόπεδο Al-Fayrouz, το οποίο ανατέθηκε τον Ιούνιο του 2025 μέσω του παγκόσμιου γύρου υποβολής προσφορών της EGAS το 2024, αποτελεί ένα νέο χερσαίο σύνορο για την εταιρεία, η οποία σχεδιάζει να διεξάγει μια τρισδιάστατη σεισμική έρευνα και να πραγματοποιήσει μια ερευνητική γεώτρηση.

Οι αγορές πετρελαίου παραμένουν επικεντρωμένες στους κινδύνους ασφαλείας στη Μέση Ανατολή. Το Reuters ανέφερε αυτόν τον μήνα ότι το Ιράν ζήτησε από τους Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν να προετοιμαστούν να κλείσουν το στενό Bab al-Mandab σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στις ιρανικές υποδομές ενέργειας, υπογραμμίζοντας την ευπάθεια βασικών θαλάσσιων οδών για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

- Reuters