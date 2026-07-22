Αλουμύλ: Συμφωνία αναχρηματοδότησης με τέσσερις τράπεζες, σχεδιάζει έκδοση ομολογιακού έως 135 εκατ. ευρώ

Η ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας βασικών και ενδεικτικών όρων (term sheet) με τέσσερις πιστώτριες τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς, Credia Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Alpha Bank) για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου συνολικού ύψους έως €135 εκατ. Αυτή η συμφωνία καθορίζει το πλαίσιο για την ολοκληρωτική αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας και την αποδέσμευση από τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Χρέους που ισχύει από 03.12.2020.

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Βασικοί Όροι της Συναλλαγής

Το νέο Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο θα χωριστεί σε δύο Σειρές. Η Σειρά Α, ύψους €108,5 εκατ., αφορά την αναχρηματοδότηση του συνόλου του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας. Η Σειρά Β, ύψους €26,5 εκατ., προορίζεται για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης μέσω ανακυκλούμενης πίστωσης. Η διάρκεια του δανείου ορίζεται στα πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης των Ομολογιών Σειράς Α, με δυνατότητα επέκτασης κατά τρία επιπλέον χρόνια. Το δάνειο θα έχει κυμαινόμενο επιτόκιο με όρους αγοράς και θα καλύπτεται από συνήθεις εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των θυγατρικών της.

Σημασία της Συναλλαγής

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Εταιρεία. Η ΑΛΟΥΜΥΛ, η οποία έχει εκπληρώσει με συνέπεια όλες τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Χρέους του 2020 και έχει πετύχει σημαντική βελτίωση στις οικονομικές της επιδόσεις, προχωρά σε μια σύγχρονη χρηματοδοτική δομή με όρους αγοράς, προσαρμοσμένη στις τρέχουσες συνθήκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου. Η νέα χρηματοδοτική δομή εξασφαλίζει μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό ορίζοντα, απελευθερώνει πόρους και παρέχει ευελιξία στον Όμιλο, ενισχύοντας τη θέση της Εταιρείας απέναντι σε πελάτες, προμηθευτές και επενδυτές. Η υποστήριξη των τεσσάρων πιστωτριών τραπεζών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του τραπεζικού συστήματος στη στρατηγική, τη διοίκηση και τις προοπτικές της ΑΛΟΥΜΥΛ.

«Η συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες κλείνει οριστικά έναν κύκλο που άνοιξε το 2017 και σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για την ΑΛΟΥΜΥΛ. Αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της συνέπειας με την οποία τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας και της δυναμικής που έχει αναπτύξει ο Όμιλος. Με ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία, προχωράμε ανεμπόδιστα στην υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος και στην περαιτέρω ανάπτυξή μας.», δήλωσε ο πρόεδρος και CEO, κ. Γεώργιος Μυλωνάς.