Αναδιαρθρώνει την ψηφιακή αγορά της στην Κίνα η Nike – «Λίφτινγκ» σε site και app

Επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει την «ακατάστατη» ψηφιακή της αγορά και επιστρέψει στην ανάπτυξη, στη δεύτερη ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη.

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Να διακόψει τη συνεργασία της με χιλιάδες διαδικτυακούς διανομείς της στην Κίνα από τον Ιανουάριο, σχεδιάζει η Nike καθώς επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει την «ακατάστατη» ψηφιακή της αγορά και επιστρέψει στην ανάπτυξη, στη δεύτερη ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη.

Από το επόμενο έτος, το διαδικτυακό αποτύπωμα του γίγαντα των αθλητικών ειδών θα μετατοπιστεί κυρίως στον επίσημο ιστότοπο και την εφαρμογή του, καθώς και στα καταστήματα που λειτουργεί στο Tmall, JD.com και Douyin, μερικές από τις μεγαλύτερες online αγορές και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Κίνας.

Προς το παρόν, οι καταναλωτές μπορούν να ψωνίσουν από τη Nike μέσω όλων των υπάρχοντων καναλιών, καθώς και χιλιάδων άλλων διαδικτυακών καταστημάτων που υποστηρίζονται από τους συνεργάτες της, σύμφωνα με το CNBC.

Ενώ το τεράστιο ψηφιακό δίκτυο έχει οδηγήσει σε ευρεία πρόσβαση των καταναλωτών στα προϊόντα της Nike, έχει επίσης δημιουργήσει μια ασυνεπή εμπειρία στο branding και την τιμολόγηση των αγαθών της, προκαλώντας συνολικά πτώση των πωλήσεων.

«Το site και το app μας θα χρησιμεύσουν ως ο μοναδικός, αναβαθμισμένος προορισμός για τη Nike με πιο σαφή παρουσίαση προϊόντων, ισχυρότερο αφήγημα και πιο συνδεδεμένες εμπειρίες καταναλωτών», επεσήμανε ο Κάθι Σπαρκς, νέα αντιπρόεδρος και γενική διευθύντρια της Nike για την ευρύτερη περιοχή της Κίνας.

«Πρόκειται για την ενίσχυση των πλατφορμών όπου οι καταναλωτές ήδη ξεκινούν και τελειώνουν το ταξίδι αγορών τους, διασφαλίζοντας ότι αυτές οι εμπειρίες είναι άμεσες, συνεπείς και αναμφισβήτητα… Nike» πρόσθεσε.

«Δεν πρόκειται για τη μείωση της πρόσβασης. Πρόκειται για τη μείωση του κατακερματισμού και την ενίσχυση του ταξιδιού του καταναλωτή. Όταν η εμπειρία είναι συνεπής, η μάρκα γίνεται ισχυρότερη» κατέληξε.