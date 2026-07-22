Ανησυχία προκαλεί μια ενδεχόμενη αντίδραση των ΗΠΑ για την απαγόρευση των εκλογών στη Νικαράγουα – Ποιες οι επιπτώσεις στον καφέ

Οι Αμερικανοί καταναλωτές καφέ, οι οποίοι ήδη πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές εδώ και μια δεκαετία, θα μπορούσαν τελικά να νιώσουν τις επιπτώσεις οποιασδήποτε αντίδρασης της Ουάσιγκτον στην κίνηση του προέδρου της Νικαράγουας Ντανιέλ Ορτέγα να απαγορεύσει τις εκλογές σε αυτήν την χώρα της Κεντρικής Αμερικής, ανέφεραν έμποροι και αναλυτές.

Ο καφές είναι ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα εξαγωγής της Νικαράγουας και οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής της.

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«Δεν θα με εξέπληττε», δήλωσε ο Μάικ Νούτζεντ, ανώτερος Αμερικανός έμπορος και σύμβουλος καφέ, όταν ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να περιορίσει την αγορά καφέ από τη Νικαράγουα ή να επιβάλει υψηλούς δασμούς σε αυτό το εμπόριο.

«Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επιλέξουν να εμπλακούν, υπάρχει ο κίνδυνος η Νικαράγουα να γίνει στόχος μελλοντικών εμπορικών κυρώσεων», δήλωσε ο Μαρκ Σόνλαντ, αναλυτής καφέ και σύμβουλος ορισμένων εταιρειών καφέ στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο για το ρόφημα.

Προειδοποίηση Ρούμπιο

Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Νικαράγουα δεν πρέπει να περιμένει «συνήθεις δουλειές» με την Ουάσιγκτον μετά τη δήλωση του Ορτέγα μια μέρα πριν ότι η χώρα θα σταματήσει να διεξάγει εκλογές.

Οι ΗΠΑ αγοράζουν το 35% όλων των καφέ που εξάγει η Νικαράγουα, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ. Η Νικαράγουα λαμβάνει μισό δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως για τις εξαγωγές καφέ της σε όλες τις χώρες.

Οι τιμές λιανικής πώλησης καφέ στις ΗΠΑ παραμένουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα τουλάχιστον από το 2016, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, με μέσο όρο 9,45 δολάρια ανά λίβρα τον Ιούνιο.

Οι οικονομικές επιπτώσεις

Μια απαγόρευση ή ένας αυστηρός περιορισμός από τις ΗΠΑ θα έβλαπτε τους μικρούς αγρότες στη Νικαράγουα, καθώς και την οικονομία της χώρας. Θα πίεζε επίσης περαιτέρω την αγορά καφέ των ΗΠΑ, η οποία είναι επίμονα περιορισμένη τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Μερικοί από τους μεγαλύτερους προμηθευτές των ΗΠΑ έχουν παρουσιάσει ελλείμματα παραγωγής που έχουν επιδεινώσει τις επιπτώσεις των δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Σίγουρα θα υπάρξει η εξέταση της κοινότητας του καφέ και το οικονομικό κόστος που θα προκύψει», δήλωσε η αναλύτρια μαλακών προϊόντων Τζούντιθ Γκέινς.

Ο Εθνικός Σύνδεσμος Καφέ, ο βιομηχανικός όμιλος για τις εταιρείες καφέ στις ΗΠΑ, έχει ασκήσει πιέσεις για να παραμείνει ο καφές εκτός εμπορικών περιορισμών.

Πρόσφατα κατάφερε να πείσει την κυβέρνηση να συμπεριλάβει τον στιγμιαίο καφέ σε μια λίστα εξαιρέσεων από τους δασμούς, εκτός από τους πράσινους κόκκους καφέ που υπήρχαν ήδη εκεί.

Με τα δύο τρίτα των Αμερικανών να λένε ότι πίνουν καφέ κάθε μέρα, το θέμα παρακολουθείται από τους Ρεπουμπλικάνους που ανησυχούν για το αυξανόμενο κόστος ζωής ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, στις οποίες το κόμμα προσπαθεί να διατηρήσει την οριακή πλειοψηφία του στο Κογκρέσο.

Ο αριστερός ηγέτης της Νικαράγουας έχει περιορίσει σοβαρά την αντιπολίτευση τα τελευταία χρόνια και άλλαξε το Σύνταγμα πέρυσι για να καθιερώσει ένα μονοκομματικό σύστημα.

- Reuters