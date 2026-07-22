Βουλή: Αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Δουδωνή με αιχμή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Της Άντζυ Κούκη

Έντονος καυγάς ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του υπουργού υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε κατά την συζήτηση ένστασης αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση σχετικά με διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

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Ο Παναγιώτης Δουδωνής πέταξε πρώτος το γάντι λέγοντας ότι «είναι κατάντια η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να συνεδριάζει με αντικείμενο την κατασυκοφάντηση ενός ευρωπαϊκού θεσμού». Απαντώντας, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε «Στην θέση σας, κ. Δουδωνή, θα ντρεπόμουν» προσθέτοντας ότι «συγκρουστήκαμε δημόσια με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αποδείχθηκε ότι ο Άρειος Πάγος ήρθε με τις θέσεις μου. Σας κέρδισε στα νομικά ένας βιβλιοπώλης». «Σας καλώ να διαβάστε και να έρθετε να μας τα πείτε για να σας βαθμολογήσουμε… αλλά μη πουλάτε νομικά βιβλία θα κάνετε κακό στην επιστήμη», ήταν η απάντηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Κόντρα με την αντιπολίτευση για την ένσταση αντισυνταγματικότητας

Η Ολομέλεια απέρριψε την ένσταση αντισυνταγματικότητας που αφορά την διάταξη του νομοσχεδίου που προβλέπει τον ορισμό προσωρινής διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος έκανε λόγο για «καταφανή παραβίαση του Συντάγματος». Ο Θανάσης Παφίλης από το ΚΚΕ μίλησε για ρύθμιση που μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο. Σκληρή ήταν και η κριτική του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία κάνοντας λόγο για «επίδοση σε φασιστικές ασκήσεις».

Από την πλευρά του, ο υπουργός υγείας, απαντώντας στην κριτική, χαρακτήρισε την διάταξη «απολύτως συνταγματική και σταθμισμένη».

- sofokleous10.gr

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