Βουλή:-Εγκρίθηκε-κατά-πλειοψηφία-η-κύρωση-σύμβασης-παραχώρησης-Αεροδρομίου-Καλαμάτας

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Κύρωση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας “Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος

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Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Κύρωση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας “Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος”».

«Υπέρ» του νομοσχεδίου επί της Αρχής και στο σύνολό ψήφισε η ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε με το «παρών», ενώ όλα τα άλλα κόμματα το καταψήφισαν.

«Δεν μπορεί να μην ακούμε την άποψη της κοινωνίας των πολιτών και να εμμένουμε σε αυτό που ο καθένας μας πιστεύει. Οι Μεσσήνιοι έχουν τοποθετηθεί θετικά για την συγκριμένη επένδυση, απαιτούν καλύτερες υποδομές, καλύτερο Αεροδρόμιο, αλλά εσείς φαίνεται ξέρετε καλύτερα από αυτούς και καταψηφίζετε αυτή την Σύμβαση» ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος ολοκληρώνοντας την συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια.

Ο κ. Μαρκόπουλος απευθυνόμενος στην Αντιπολίτευση παρατήρησε ότι «κάποια στιγμή στις συζητήσεις μας εδώ θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε στο θέμα που μας απασχολεί και όχι επί τόσες ώρες να αντιπαρατιθέμεθα για οτιδήποτε άλλο, να μετατρέπουμε τη συζήτηση σε “βούρκο και λασπολογία” για να “παίξουμε” γιατί αυτή η συμπεριφορά είναι που τελικά απωθεί την κοινωνία από την πολιτική».

Ο υφυπουργός, τόνισε πως «οι Μεσσήνιοι διψούν για νέες υποδομές» και «η Κυβέρνηση και η ΝΔ είναι αυτή που σήμερα ψηφίζει αυτή τη Σύμβαση και ανοίγει την πόρτα σε μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες όχι μόνο στη Μεσσηνία αλλά συνολικά σε ολόκληρη την Πελοπόννησο» ενώ απευθυνόμενοι στην Αντιπολίτευση είπε «εσείς θέλετε αυτή την πύλη κλειστή για να μεμψιμοιρείτε», αλλά «πραγματικά, το να αντιπολιτεύεστε την Μεσσηνία προκαλεί εντύπωση και μας δημιουργεί ερωτηματικά».

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, υπογράμμισε πως η επένδυση αυτή θα αποτελέσει ένα πραγματικό κόσμημα, ένα τοπόσημο για όλη την Πελοπόννησο μετατρέποντάς το σε βασική πύλη για όλη την Περιφέρεια με σύγχρονες υποδομές εμπορικών χρήσεων, νέων καταστημάτων λιανικής, χώρους εστίασης καθώς και εκτεταμένες επενδύσεις σε ψηφιακά συστήματα, τεχνολογικές υποδομές και υπηρεσίες εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και όχι ταλαιπωρίας που θέλουν κάποιοι “μιζεριδοπώλιδες” για να μπορούν να πουλούν μιζέρια και γκρίνια».

-_ΜΠΕ