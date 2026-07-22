Βρετανία:-Επιβραδύνθηκε-ο-πληθωρισμός,-στο-2,6%-τον-Ιούνιο

Ο πληθωρισμός στη Βρετανία υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο, στο 2,6%, αλλά η επιβράδυνση προσφέρει μόνο προσωρινή ανακούφιση στον νέο πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, καθώς επιδιώκει να μειώσει το κόστος ζωής.

Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών των καυσίμων, ιδίως του ντίζελ, αν και αναλυτές εκτιμούν ότι η επιβράδυνση δεν αναμένεται να διαρκέσει.

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Ο στόχος της Τράπεζας της Αγγλίας για τον πληθωρισμό παραμένει βέβαια στο 2%.

Ο νέος υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι δηλώνει ότι τα στοιχεία είναι «τα νέα που θέλουν να ακούσουν οι οικογένειες», αλλά ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών Μελ Στράιντ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι τροφοδοτεί τον πληθωρισμό.