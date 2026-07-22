Βρετανία:-Επιβραδύνθηκε-ο-πληθωρισμός,-στο-2,6%-τον-Ιούνιο

Ο πληθωρισμός στη Βρετανία υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο, στο 2,6%, αλλά η επιβράδυνση προσφέρει μόνο προσωρινή ανακούφιση στον νέο πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, καθώς επιδιώκει να μειώσει το κόστος ζωής.
Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών των καυσίμων, ιδίως του ντίζελ, αν και αναλυτές εκτιμούν ότι η επιβράδυνση δεν αναμένεται να διαρκέσει.
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθέστε το sofokleous10.gr στο Google
Ο στόχος της Τράπεζας της Αγγλίας για τον πληθωρισμό παραμένει βέβαια στο 2%.
Ο νέος υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι δηλώνει ότι τα στοιχεία είναι «τα νέα που θέλουν να ακούσουν οι οικογένειες», αλλά ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών Μελ Στράιντ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι τροφοδοτεί τον πληθωρισμό.
Προτιμώμενη πηγή στην Google
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της - στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.