Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, July 22
    Βρετανία:-Επιβραδύνθηκε-ο-πληθωρισμός,-στο-2,6%-τον-Ιούνιο
    Βρετανία: Επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός, στο 2,6% τον Ιούνιο

    Βρετανία: Επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός, στο 2,6% τον Ιούνιο

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Ο πληθωρισμός στη Βρετανία υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο, στο 2,6%, αλλά η επιβράδυνση προσφέρει μόνο προσωρινή ανακούφιση στον νέο πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, καθώς επιδιώκει να μειώσει το κόστος ζωής.

    Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών των καυσίμων, ιδίως του ντίζελ, αν και αναλυτές εκτιμούν ότι η επιβράδυνση δεν αναμένεται να διαρκέσει.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Ο στόχος της Τράπεζας της Αγγλίας για τον πληθωρισμό παραμένει βέβαια στο 2%.

    Ο νέος υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι δηλώνει ότι τα στοιχεία είναι «τα νέα που θέλουν να ακούσουν οι οικογένειες», αλλά ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών Μελ Στράιντ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι τροφοδοτεί τον πληθωρισμό.

    Προτιμώμενη πηγή στην Google

    Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της - στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply