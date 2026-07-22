«Γέφυρα»-στους-ελεύθερους-επαγγελματίες-τα-μέτρα-της-ΔΕΘ

Της -

Τεκμαρτό εισόδημα, προκαταβολή φόρου, μείωση φορολογικού συντελεστή μικρομεσαίων επιχειρήσεων από 22% σε 20%, ενισχυμένα μέτρα για επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα σε απομακρυσμένες περιοχές και μικρούς οικισμούς, μέτρα επιβράβευσης για τους συνεπείς στις φορολογικές υποχρεώσεις επαγγελματίες. Μια επιλογή από αυτά ή ένας συνδυασμός παρεμβάσεων που θα αφορούν όλα τα ανωτέρω αναμένεται ότι θα περιληφθεί στις εξαγγελίες που θα γίνουν τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαίωσε μιλώντας προχθές στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. ότι οι ανακοινώσεις που θα γίνουν από το βήμα της ΔΕΘ φέτος, θα αφορούν «πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους». Εδώ και καιρό το οικονομικό επιτελείο και το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου σε κάθε αφορμή «δείχνει» προς την πλευρά των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

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Οι ανακοινώσεις που έγιναν πέρυσι στη ΔΕΘ αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων και μειώσεων φορολογικών συντελεστών. Ωστόσο, οι ελεύθεροι επαγγελματίες εμφανίζονταν δυσαρεστημένοι, καθώς παρά τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί, δεν ανακοινώθηκε κάποιο μέτρο που να τους αφορά. Οπότε, φέτος αναμένουν διόρθωση.

Από την πλευρά της κυβέρνησης είναι δεδομένο το ενδιαφέρον να αποκατασταθεί η σχέση με τις συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στήριξαν μαζικά τη Ν.Δ. στις εκλογές του 2019 και του 2023. Η εμπειρία τους από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και τη φορολογική επιβάρυνση που είχαν τότε, τους έστρεψαν προς την αναζήτηση εναλλακτικής. Ομως, φαίνεται ότι έχει διαρραγεί η σχέση με το κυβερνών κόμμα, καθώς θεωρούν ότι ενώ έχουν ληφθεί μια σειρά από μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, όπως η εγκατάσταση POS και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών, που έχουν αυξήσει τα φορολογικά έσοδα, δεν έγινε κάτι στην κατεύθυνση μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης που υφίστανται.

Με δεδομένο ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να επανασυσπειρώσει τους ψηφοφόρους που στις προηγούμενες εκλογές ψήφισαν Ν.Δ., η αποκατάσταση των σχέσεων με το συγκεκριμένο ακροατήριο μπαίνει σε προτεραιότητα. Πολύ περισσότερο καθώς το κυβερνών κόμμα επιδιώκει να εμφανίζεται ως η κατεξοχήν πολιτική δύναμη που στηρίζει την επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με αυτά τα δεδομένα, μπαίνουν στο τραπέζι μια σειρά από σενάρια για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ άλλων συζητείται η επιβράβευση με μείωση φορολογικών συντελεστών των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι συνεπείς σε όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις, τόσο όσον αφορά τις καταβολές όσο και σε σχέση με την ενσωμάτωση και χρήση των ψηφιακών μέσων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ενα άλλο υπό συζήτηση μέτρο είναι να «παγώσει» το τεκμαρτό εισόδημα και να μην εφαρμοστεί η αναπροσαρμογή που φέρνει η αύξηση του κατώτατου μισθού. Η συζήτηση για μείωση του φορολογικού συντελεστή 22% σε 20% γίνεται εδώ και καιρό – είχε ακουστεί και ως μια πιθανή παρέμβαση πριν από τις ανακοινώσεις στην περυσινή ΔΕΘ. Η προτεραιότητα που θα δοθεί φέτος στους ελευθέρους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάνει περισσότερο πιθανή την εφαρμογή του μέτρου.

Βεβαίως, οι τελικές ανακοινώσεις θα κριθούν από τον δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφωθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι οι εκτιμήσεις είναι ότι ο δημοσιονομικός χώρος θα είναι λίγο παραπάνω από το ένα δισ. ευρώ. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε αισιοδοξία ότι θα μπορούσε να πλησιάσει τα δύο δισ.. Ομως, οι πρόσφατες εξελίξεις στο μέτωπο της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή προβληματίζουν. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέφερε προχθές ότι η νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ «θα οδηγήσει νομοτελειακά σε αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας. Και αυτές οι αυξήσεις, ναι, θα μεταφερθούν σε ανατιμήσεις σε καύσιμα, στις μεταφορές, αλυσιδωτά σε όλα τα προϊόντα».

Αυτό που δεν μπορεί να εκτιμηθεί είναι αν η νέα ένταση θα έχει διάρκεια και αν εξ αυτού θα προκύψει και πάλι η ανάγκη για μέτρα στήριξης για τους ασθενέστερους, τα οποία θα έχουν επίπτωση στον διαθέσιμο για τη ΔΕΘ δημοσιονομικό χώρο.

- sofokleous10.gr

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