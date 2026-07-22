ΔΕΔΔΗΕ: Ανεβάζει «στροφές» το roll out των έξυπνων μετρητών – Η λύση για τα «προβληματικά» ρολόγια

Με αύξηση στον ημερήσιο ρυθμό διείσδυσης συνεχίζει το roll out των έξυπνων μετρητών με στόχο 1 εκατ. νέα ρολόγια στο τέλος του 2026. Οι «έξυπνοι» μετρητές, χρήσιμο εργαλεία για τις «προβληματικές» περιπτώσεις.

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Σε συμμόρφωση με τους στόχους που έχουν τεθεί προχωρά η διείσδυση των έξυπνων μετρητών από τον ΔΕΔΔΗΕ με νεότερες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 4.400 νέα ρολόγια ημερησίως, πράγμα που αναμένεται να αυξηθεί στα 5.900 ρολόγια το αμέσως επόμενο διάστημα με στόχο στο τέλος της χρονιάς να φτάσουν το 1 εκατομμύριο.

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι τα παραπάνω νούμερα ευθυγραμμίζονται με την ενημέρωση που είχε κάνει η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου σε δημοσιογράφους στα μέσα Ιουνίου και η οποία θέλει να αυξάνει στα 2,4 εκατ. το πλήθος των εν λειτουργία έξυπνων μετρητών μέχρι το τέλος του έτους, προσμετρώντας τόσο τους παλιούς έξυπνους μετρητές όσο και τις εγκαταστάσεις της φετινής χρονιάς που μέχρι στιγμής φτάνουν τις 330.000 με στόχο το 1 εκατ. όπως προαναφέρθηκε.

Οι στόχοι ανά έτος μέχρι το 2030

Υπενθυμίζεται ότι το roll out του ΔΕΔΔΗΕ προβλέπει την αντικατάσταση όλων των συμβατικών μετρητών με έξυπνους μετρητές μέχρι το 2030, μετρώντας περίπου 1,1 εκατ. νέες εγκαταστάσεις σε ετήσια βάση και επιμέρους ενδιάμεσους στόχους που αναλύονται ως εξής: το 2027 με 3,71 εκατ. έξυπνους μετρητές με κάλυψη 74% της καταναλισκόμενης ενέργειας, το 2028 με 5,04 εκατ. και 82%, το 2029 με 5,94 εκατ. και 91% και το 2030 με 7,7 εκατ. εγκατεστημένους έξυπνους μετρητές με προφανώς το 100% της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, όπως αποτυπώθηκε κατά την ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ σε πρόσφατη συνάντηση με αντιπροσωπεία του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας προχωράει η εδραίωση του συστήματος τηλεμέτρησης με την αρχή να κάνουν οι νέοι έξυπνοι μετρητές που εντάσσονται αυτόματα σε αυτό και ακολουθούν οι παλιότεροι έξυπνοι μετρητές, με ένα πιο σταδιακό ρυθμό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα ή να αποφευχθούν τεχνικές αστοχίες.

Μια τέτοια περίπτωση είναι οι 300.000 έξυπνοι μετρητές που χρήζουν αναβάθμισης ή και αντικατάστασης καθώς πληρούν προηγούμενες προδιαγραφές που δεν υποστηρίζουν καταμετρήσεις σε πραγματικό χρόνο. Σε αυτή την βάση, ο ΔΕΔΔΗΕ επιλέγει να προχωρήσει σχεδιασμένα και μεθοδικά ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά το roll-out των έξυπνων μετρητών μέχρι το 2030 όταν και έχει τεθεί το καταληκτικό «ορόσημο» για την όλη διαδικασία.

Χρήσιμο «εργαλείο» για τα «προβληματικά» ρολόγια

Από εκεί και πέρα, όπως υπογραμμίζουν αρμόδιες πηγές, ο ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να αλλάζει τον γενικό σχεδιασμό για το roll-out των έξυπνων μετρητών, λαμβάνει υπόψη το «αίτημα» του κλάδου της προμήθειας περί προτεραιοποίησης των «προβληματικών» ρολογιών, αναγνωρίζοντας ότι οι «έξυπνοι» μετρητές δύναται να αποτελέσουν ένα χρήσιμο «εργαλείο» για την αντιμετώπισης σειράς παθογενειών που καταγράφονται στη λιανική ρεύματος και «δοκιμάζουν» την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Τέτοιες περιπτώσεις, όπως υπογραμμίζουν αρμόδιες πηγές, είναι οι ρευματοκλοπές, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές καθώς και οι λεγόμενοι «χρονίως» ακαταμέτρητοι με το κοινό χαρακτηριστικό όλων να αποτελεί η δυσκολία πρόσβασης στο μετρητή για την διεξαγωγή καταμέτρησης, πράγμα που με την σειρά του θα επιτρέψει την τιμολόγηση της καταναλισκόμενης ενέργειας και την τιμολόγησή της.

Προφανώς, το φαινόμενο των ρευματοκλοπών διαφοροποιείται ως προς τα παραπάνω με το κρίσιμο ωστόσο στοιχείο να αποτελεί και εδώ η πρόσβαση στο μετρητή. Το φαινόμενο των «χρονίως ακαταμέτρητων» μετρητών αφορά παροχές, συνήθως σε κλειστά διαμερίσματα, που παραμένουν ενεργές χωρίς ωστόσο να μεσολαβεί για μεγάλο χρονικό διάστημα κάποια καταμέτρηση.

Από την πλευρά τους, ΔΕΔΔΗΕ και προμηθευτές, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, εξετάζουν να μεθοδεύσουν καλύτερα την προβλεπόμενη διαδικασία με τον Διαχειριστή να μεταβαίνει επί του πεδίου, ζητώντας πρόσβαση στο μετρητή, πράγμα που αν δεν ευοδωθεί και κατόπιν θυροκόλλησης σχετικής ειδοποίησης, να προχωρά μια εκτίμηση της κατανάλωσης με βάση ιστορικά στοιχεία, τιμολόγηση αυτής και παράλληλα αποκοπή προκειμένου να «σβήσει» η εκκρεμότητα.

«Ωριμάζει» η ημερήσια πιστοποίηση δεδομένων

Έτερο θέμα που απασχόλησε στην συνάντηση του ΔΕΔΔΗΕ με τον ΕΣΠΕΝ ήταν το θέμα της πιστοποίησης των δεδομένων με τον Διαχειριστή να καλεί τις εταιρείες προμήθειας να αξιολογήσουν την διαδικασία της ημερήσιας πιστοποίησης των δεδομένων που έχει ενεργοποιηθεί από τον περασμένο Μάιο.

Από την πλευρά του ο ΔΕΔΔΗΕ θέλει να δει αφενός αν χρειάζονται τυχόν διορθώσεις και αφετέρου να εδραιώσει το σύστημα πιστοποίησης σε ημερήσια βάση d+5, καταργώντας τα μηνιαία δελτία καταμέτρησης που στέλνει στους προμηθευτές.

Από την πλευρά τους οι προμηθευτές, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν στην αξιολόγηση της υπηρεσίας, στέλνοντας το σχετικό feedback το αμέσως επόμενο διάστημα, ενώ την ίδια στιγμή, σχεδιάζουν να διαθέσουν στον ΔΕΔΔΗΕ δεδομένα καταμέτρησης για τις περιπτώσεις καταναλωτών που καταμετρούν μόνοι τους μέσω συστημάτων προμηθευτών την κατανάλωσή τους και λόγω αυτού εμφανίζονται στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ ως ακαταμέτρητοι.