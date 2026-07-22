ΕΕ: «Πράσινο φως» για την εξαγορά της Warner Bros από την Paramount – Ο όρος που θέτει

«Πράσινο φως» υπό αυστηρές προϋποθέσεις έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο deal-μεγατόνων ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που προβλέπει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance.

Η έγκριση των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού δεν δόθηκε ανεπιφύλακτα, καθώς είχαν προκληθεί σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις δυνητικές επιπτώσεις της συγχώνευσης στην αγορά διανομής κινηματογραφικών ταινιών στην Ευρώπη.

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Προκειμένου να αποτραπεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού, η Κομισιόν έθεσε ως απαράβατο όρο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας την πλήρη αποχώρηση της Paramount από τη United International Pictures —την κοινοπραξία που διατηρούσε από κοινού με την Universal— και τον τερματισμό της συμμετοχής της σε αυτήν.