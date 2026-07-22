ΕΚΠΟΙΖΩ: Νέα παγίδα χρεώσεων από την Εθνική Τράπεζα – Δούρειος Ίππος οι χρεωστικές κάρτες

Την παραπλανητική και αδιαφανή ενημέρωση που παρέχεται στους καταναλωτές από την Εθνική Τράπεζα καταγγέλλει η Ένωση Καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ, με αφορμή τις χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνονται οι πελάτες της κατά την αντικατάσταση των χρεωστικών τους καρτών.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στην ανακοίνωσή της, η οργάνωση αναφέρει: «Μετά την καταδίκη της από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για τις αυθαίρετες χρεώσεις των 0,80€ στους λογαριασμούς καταθέσεων, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), συνεχίζει την παραβατική συμπεριφορά.Καταναλωτές/ πελάτες της ΕΤΕ, των οποίων οι χρεωστικές κάρτες πλησιάζουν στη λήξη τους, καταγγέλλουν στην ΕΚΠΟΙΖΩ ότι λαμβάνουν επιστολές από την τράπεζα, συνοδευόμενες από νέες κάρτες “DUAL MASTERCARD”». Οι πελάτες της Εθνικής λαμβάνουν αυτές τις κάρτες χωρίς να το έχουν ζητήσει και παράλληλα «προσφέρεται με δήθεν “χαμηλό” ετήσιο κόστος 6€ και σε περίπτωση ενεργοποίησης της πιστωτικής λειτουργίας απαιτείται αίτηση και επιπλέον ετήσια συνδρομή 6€». Η ΕΚΠΟΙΖΩ καταγγέλλει «την παραπλανητική και αδιαφανή ενημέρωση που παρέχεται στους καταναλωτές, καθώς δε λαμβάνουν αντικειμενική και πλήρη πληροφόρηση ώστε να είναι σε θέση να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις ως προς τη χρήση ή μη των νέων αυτών καρτών».

Υπενθυμίζεται ότι πριν δύο μήνες το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη τη μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ που επέβαλε η Εθνική Τράπεζα στους πελάτες της με λογαριασμούς «Απλό Ταμιευτήριο» και «Απλός Τρεχούμενος», κάνοντας δεκτή την αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ. Ίδια απόφαση εκδόθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα και κατά της Alpha Bank.

Όπως εξηγεί η Ένωση Καταναλωτών, «στο έντυπο υλικό που αποστέλλεται στους καταναλωτές μαζί με τη νέα κάρτα, η χρέωση ετήσιας συνδρομής αναφέρεται ως ευνοϊκότερη τιμολόγηση σε σχέση με πριν (“χαμηλό κόστος”), χωρίς καμία αναφορά στο γεγονός ότι για την παλαιά κάρτα δεν προβλεπόταν συνδρομή και χωρίς καμία διευκρίνιση για το αν πρόκειται, για τη νέα αυτή κάρτα, να επιβάλλεται και κόστος επανέκδοσης. Περαιτέρω, δεν περιλαμβάνεται καμία αναφορά στις συνέπειες που έχουν οι καταναλωτές που επιθυμούν να μην τους χορηγηθεί η νέα αυτή κάρτα και να διατηρήσουν, εάν αυτό είναι δυνατό, την απλή κάρτα DEBIT. Έτσι, δεδομένου ότι η τράπεζα έχει επιλέξει να αντικαταστήσει τις κάρτες αλλά και τις σχετικές συμβάσεις χορήγησης και τήρησης χρεωστικών καρτών χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των πελατών της, οι τελευταίοι δε διαθέτουν την απαραίτητη πληροφόρηση ώστε να αποφασίσουν τεκμηριωμένα πώς θα αντιδράσουν στη μονομερή αυτή ενέργεια της τράπεζας».

«Σε κάθε περίπτωση», προσθέτει, «αν και αυτό δεν αναφέρεται στο ενημερωτικό υλικό που έχουν λάβει οι καταναλωτές, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τη νέα κάρτα, αλλιώς την αποδέχονται σιωπηρά, η επιλογή της τράπεζας να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της χωρίς ρητής συγκατάθεσης τροποποίησης (opt-out) παραβιάζει το Ν.4537/2018 και την αντίστοιχη Οδηγία 2015/2366 για τις υπηρεσίες πληρωμών, όπως ειδικότερα την έχει ερμηνεύσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, σε μία τέτοια περίπτωση, οι καταναλωτές δε λαμβάνουν επαρκή και αντικειμενική ενημέρωση, ώστε να είναι σε θέση να αποφασίσουν αν είναι προς το συμφέρον τους η διατήρηση των παλαιού τύπου καρτών ή η απόκτηση των νέων αυτών καρτών. Έτσι, όπως και στην περίπτωση της αλλαγής των λογαριασμών καταθέσεων με νέους που παρέχονται με μηνιαία χρέωση 0,80€, εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές αναμένεται να χρεώνονται ετησίως χωρίς να είναι σε θέση, να αξιολογήσουν εάν και πώς μπορούν να απεμπλακούν».

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια για να προστατεύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών, στο πλαίσιο της προάσπισης των συλλογικών τους συμφερόντων και καλεί: