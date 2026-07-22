ΕΚΤΕΡ: Έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για το Πολεοδομικό Σχέδιο στις «Κολυμπήθρες» της Πάρου

Η εταιρεία «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο των προηγούμενων ανακοινώσεών της σχετικά με το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή «Κολυμπήθρες» της Πάρου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 68/2026 Πρακτικό Επεξεργασίας από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο διαπίστωσε ότι το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στη θέση «Κολυμπήθρες» της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου, που αφορά ακίνητο συνολικής έκτασης 327,84 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας, προτείνεται νομίμως.

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Η θετική αυτή γνωμοδότηση από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συνιστά σημαντική πρόοδο στη διαδικασία αδειοδότησης του έργου. Το ΕΠΣ αφορά την ανάπτυξη οργανωμένης τουριστικής μονάδας ήπιας μορφής και υπερτοπικής σημασίας, η οποία έχει σχεδιαστεί με στόχο την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχαιολογικού περιβάλλοντος, καθώς και την εναρμόνιση με τον ανώτερο χωροταξικό σχεδιασμό.

Η χρηματοδότηση του έργου, με συνολικό προϋπολογισμό €53,3 εκατ., είναι εξασφαλισμένη και περιλαμβάνει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), τραπεζικό δανεισμό και ίδια συμμετοχή της Εταιρείας.

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος θα ακολουθήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.