Εξάμηνα-έντοκα:-Αντλήθηκαν-500-εκατ.-με-αυξημένο-επιτόκιο

Με αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση των εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,32%, από 2,24% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία.

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Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,160 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,9 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (400 εκατομμύρια ευρώ), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αντλήθηκαν, δηλαδή, 500 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

- ΟΔΔΗΧ