Επιτροπή-Κεφαλαιαγοράς:-Οι-πρώτες-άδειες-mica-για-συναλλαγές-κρυπτονομισμάτων

Στη χορήγηση αδειών λειτουργίας σε δύο παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Ιουλίου 2026. Συγκεκριμένα, χορήγησε άδειες στις XENIOS BLOCKCHAIN GROUP και CAPITAL WALLET GREECE για την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στη χορήγηση αδειών λειτουργίας σε δύο παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Ιουλίου 2026. Συγκεκριμένα, χορήγησε άδειες στις XENIOS BLOCKCHAIN GROUP και CAPITAL WALLET GREECE για την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA.

Επίσης, ανακλήθηκε η συμπληρωματική άδεια της Noval Property ως οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων, κατόπιν αιτήματός της και νομοθετικής τροποποίησης, ενώ η Alpha Finance έλαβε επέκταση άδειας για παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες.

Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1096η/22.7.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Σε συνέχεια της τροποποίησης της νομοθεσίας και ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 63 του ν. 5193/2025, την ανάκληση της συμπληρωματικής άδειας λειτουργίας και ως οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση της εταιρείας “NOVAL PROPERTY Α.Ε.Ε.Α.Π.” κατόπιν αιτήματός της.

• Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας “ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” ως προς την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας υπ’ αρ. 3 του Τμήματος Β΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων υπ’ αρ. 1 – 10 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

• Την χορήγηση άδειας λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στην εταιρεία με την επωνυμία “XENIOS BLOCKCHAIN GROUP A.E”, για την παροχή της υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών της περ. 23 της παρ.1 του άρθρου 3 του του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

• Την χορήγηση άδειας λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στην εταιρεία με την επωνυμία CAPITAL WALLET GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, για την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114:

– παροχής φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών της περ. 17 της παρ.1 του άρθρου 3

-ανταλλαγής κρυπτοστοιχείων έναντι χρηματικών ποσών της περ. 19 της παρ.1 του άρθρου 3

-ανταλλαγής κρυπτοστοιχείων έναντι άλλων κρυπτοστοιχείων της περ. 20 της παρ.1 του άρθρου 3

– εκτέλεσης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών της περ. 21 της παρ.1 του άρθρου 3

– λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών της περ. 23 της παρ.1 του άρθρου 3

– παροχής υπηρεσιών μεταβίβασης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών της περ. 26 της παρ.1 του άρθρου 3