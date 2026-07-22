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    Ευρωαγορές:-Υψηλό-δύο-εβδομάδων-για-τον-stoxx-με-ώθηση-από-τις-ενεργειακές-μετοχές
    Ευρωαγορές: Υψηλό δύο εβδομάδων για τον Stoxx με ώθηση από τις ενεργειακές μετοχές

    Ευρωαγορές: Υψηλό δύο εβδομάδων για τον Stoxx με ώθηση από τις ενεργειακές μετοχές

    By Αγορές No Comments1 Min Read
    Ευρωαγορές: Υψηλό δύο εβδομάδων για τον Stoxx με ώθηση από τις ενεργειακές μετοχές

    Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση (22/7) τόσο τα μεγάλα, όσο και τα περιφερειακά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παίρνοντας ώθηση από τα κέρδη που κατέγραψαν οι μεγάλες ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες. 

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    Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe κατέγραψε υψηλό δύο εβδομάδων ενισχυόμενος κατά 0,58% στις 646.93 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται επίσης «στα πράσινα».

    Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός δείκτης DAX σημείωσε άνοδο 0,65% στις 25,174.10 μονάδες, ενώ ανοδικά ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο βρετανικός FTSE ενισχυόμενος κατά 1,24% στις 10,716.97 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο CAC της Γαλλίας κέρδισε 0,89% στις 8,457.89 μονάδες. 

    Παράλληλα, όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός δείκτης ΙΒΕΧ ενισχύθηκε κατά 0,99% στις 19,571.30 μονάδες, ενώ αντίστοιχη άνοδο κατά 0,97% σημείωσε και ο ΜΙΒ του Μιλάνου ο οποίος έκλεισε στις 52,792.04 μονάδες. 

    Να σημειωθεί επίσης ότι ώθηση στους επενδυτές έδωσε και η επιβράδυνση του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνεδρίαση της ΕΚΤ και τις αποφάσεις της για τα επιτόκια και τον πληθωρισμό. 

    #ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ #Stoxx_Europe_600 #DAX #FTSE #CAC #IBEX_35 #FTSE_MIB

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