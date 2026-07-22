ΗΠΑ:-Δασμοί-100%-στα-εισαγόμενα-γενόσημα-φάρμακα-από-τον-Αύγουστο-του-2028

Οι παραγωγοί γενοσήμων φαρμάκων θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ, διαφορετικά θα επιβληθούν δασμοί στα εισαγόμενα γενόσημα φάρμακα ύψους 100% από τον Αύγουστο του 2028, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το μέτρο έχει σκοπό, κατ’ αυτόν, τη μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην επικράτεια των ΗΠΑ ενώ οι εταιρείες που δεν θα μεταφέρουν την παραγωγή τους εντός των ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν επιβαρύνσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα διπλασιαστούν στο 200% τον Αύγουστο του 2029, δήλωσε ο Τραμπ.

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«Από την 1η Αυγούστου 2026, όλα τα γενόσημα φάρμακα που εισάγονται στις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν τελωνειακό δασμό μηδέν τοις εκατό για περίοδο δυο ετών, μετά την οποία οι δασμοί θα αυξηθούν στο 100% για περίοδο ενός έτους και κατόπιν στο 200%», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Με αυτή την απόφαση ανατρέπεται, όπως σημειώνει το Blooomberg, η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα που διατηρεί χαμηλές τις τιμές των γενοσήμων φαρμάκων για τους Αμερικανούς, τα οποία αφορούν από τα κοινά παυσίπονα και τα αντιβιοτικά έως τα φάρμακα για τη χοληστερίνη και τον καρκίνο. Μεγάλο μέρος των τελικών φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και των συστατικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τους, παράγεται σε εργοστάσια στην Ινδία, την Ευρώπη και την Κίνα.

Οι δασμοί που ανακοινώθηκαν θα αυξήσουην το κόστος για τους κατασκευαστές που ήδη λειτουργούν με χαμηλά περιθώρια κέρδους, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για υψηλότερες τιμές και πιθανές ελλείψεις στα γενόσημα φάρμακα, τα οποία αντιστοιχούν σε πάνω από το 90% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εστιάσει στο κόστος των φαρμάκων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, Εδώ και καιρό εκφράζει παράπονα για τις διαφορές μεταξύ των τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές στις ΗΠΑ και των αντίστοιχων στις ξένες αγορές, ενώ έχει προσπαθήσει επανειλημμένα να γεφυρώσει το χάσμα. Επιπλέον, η αμερικανική κυβέρνηση εγκαινίασε πρόσφατα μια πλατφόρμα απευθείας πώλησης φαρμάκων σε μειωμένες τιμές προς τους καταναλωτές, με την ονομασία TrumpRX.