Η Πλαίσιο Computers κατατάσσεται 6η στις Πιο Αξιοθαύμαστες Εταιρείες 2026

Η Πλαίσιο Computers βρίσκεται για δέκατη φορά στη λίστα των Πιο Αξιοθαύμαστων Εταιρειών, σύμφωνα με τη δημοσίευση του Fortune Greece σε συνεργασία με την KPMG, καταλαμβάνοντας την 6η θέση ανάμεσα στις κορυφαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αυτή η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Πλαίσιο είναι ο μοναδικός retailer μη τροφίμων που περιλαμβάνεται στις είκοσι πιο αξιοθαύμαστες εταιρείες της χώρας.

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Η συγκεκριμένη αναγνώριση αποτελεί σημαντική επιβεβαίωση της σταθερής πορείας και της στρατηγικής της Πλαίσιο, η οποία επενδύει συνεχώς στην καινοτομία, την εμπειρία του πελάτη, το ανθρώπινο δυναμικό της και τη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη. Ο θεσμός αξιολογεί τις εταιρείες με βάση εννέα κριτήρια, όπως η καινοτομία, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η οικονομική σταθερότητα, η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η μακροχρόνια επενδυτική τους αξία.

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Πλαίσιο αποτυπώθηκε και το 2025, με επενδύσεις στο φυσικό δίκτυο, επεκτείνοντας την παρουσία της σε νέες περιοχές και αναβαθμίζοντας τα υπάρχοντα καταστήματα, με σκοπό να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών. Ταυτόχρονα, η εταιρεία ολοκλήρωσε την ανανέωση της plaisio.gr, της ψηφιακής πλατφόρμας που απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες, δημιουργώντας ένα σύγχρονο περιβάλλον που συγκεντρώνει όλες τις εμπορικές τους σχέσεις με την Πλαίσιο.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Πλαίσιο βρίσκονται οι άνθρωποί της. Μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για το ανθρώπινο δυναμικό, η εταιρεία επενδύει διαρκώς στην εκπαίδευση, την επαγγελματική εξέλιξη, τις ίσες ευκαιρίες και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου. Αυτή η προσέγγιση έχει αναγνωριστεί και από τον οργανισμό Great Place to Work, με την Πλαίσιο να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα με τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα, στην κατηγορία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 1.000 εργαζομένους.

Με την ίδια συνέπεια, η Πλαίσιο επενδύει στη δημιουργία ενός ουσιαστικού θετικού κοινωνικού αποτυπώματος. Ο ετήσιος διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής Plaisiobots: The Race συνεχίζει να δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές από όλη την Ελλάδα να γνωρίσουν τον κόσμο της ρομποτικής και να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες για το μέλλον. Ταυτόχρονα, η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην εκπαίδευση, στηρίζοντας σχολικές κοινότητες με την παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού ή γραφικής ύλης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κάλυψη τεχνολογικών αναγκών 22 σχολικών μονάδων (Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και Ειδικών Σχολείων) του Δήμου Ιωαννιτών.