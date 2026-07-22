Η Alphabet, μητρική της Google, ξεπερνά τις προσδοκίες – Τα έσοδα από το cloud σχεδόν διπλασιάζονται

Η δραστηριότητα cloud της Google αυξήθηκε κατά περισσότερο από 80%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των επενδυτών που αναζητούν ενδείξεις ότι οι επενδύσεις της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη αποδίδουν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σούνταρ Πιτσάι, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι τα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα οφείλονται εν μέρει στην ανάπτυξη του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini και των αναζητήσεων μέσω AI.

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Ταυτόχρονα η πλατφόρμα YouTube, δίνει σημαντικά αποτελέσματα καθώς περισσότεροι από 1,7 δισεκατομμύρια μοναδικοί θεατές παρακολούθησαν βίντεο σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 που διεξήχθη ουσιαστικά στις ΗΠΑ.