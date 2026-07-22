Η Altex αναλαμβάνει την αντιπροσωπεία της Tom Tailor στην Ελλάδα

Ο ελληνικός όμιλος Altex ανακοίνωσε την προσθήκη του διεθνώς αναγνωρισμένου casual lifestyle brand Tom Tailor στο χαρτοφυλάκιό του, ενισχύοντας τη γνωστή μάρκα Funky Buddha. Η Tom Tailor, με έδρα το Αμβούργο και ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, αναμένεται να ενδυναμώσει περαιτέρω την προσφορά ένδυσης του ομίλου.

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Η συνεργασία θα ξεκινήσει με τη χονδρική (B2B) πώληση, με στόχο τη σταδιακή ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας ενός αυτόνομου ηλεκτρονικού καταστήματος για την ελληνική αγορά, καθώς και την εγκατάσταση shop-in-shop corners σε επιλεγμένους συνεργάτες της εταιρείας. Σε επόμενη φάση, η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία φυσικών καταστημάτων λιανικής και την ανάπτυξη δικτύου franchise.

Με την εν λόγω στρατηγική συνεργασία, η Altex επενδύει στην ανάπτυξη του fashion portfolio της, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη γκάμα επιλογών σε κατηγορίες όπως η ανδρική, γυναικεία και παιδική ένδυση, καθώς και σε extended sizes και αξεσουάρ.

Η Tom Tailor είναι ένα αξιόπιστο και αναγνωρίσιμο brand casualwear με ισχυρή πολυκαναλική (omnichannel) παρουσία και ελκυστική τιμολόγηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Διαθέτοντας ξεκάθαρη ταυτότητα και σύγχρονη αισθητική, παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές εμπορικής ανάπτυξης, με συλλογές που εστιάζουν στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα και την ευελιξία. Η ισχυρή ψηφιακή παρουσία της περιλαμβάνει περισσότερους από 5,8 εκατομμύρια χρήστες στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και 1,3 εκατομμύρια μέλη στο πρόγραμμα πιστότητας (loyalty).

Το κοινό όραμα για μια βιώσιμη επιχειρηματική προσέγγιση και προϊόντα με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την εν λόγω στρατηγική σύμπραξη. Ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Tom Tailor είναι η στρατηγική διαρκούς διαθεσιμότητας (Never Out of Stock — NOOS), που εξασφαλίζει σταθερή διαθεσιμότητα προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενισχύοντας την αξιοπιστία της και τη συνολική εμπειρία του καταναλωτή.

Στο εμπορικό επίπεδο, η Tom Tailor παραμένει ένας ισχυρός ευρωπαϊκός παίκτης. Για το οικονομικό έτος 2024, οι πωλήσεις της ανήλθαν περίπου σε €588 εκατ., με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να αυξάνονται κατά 13,8%. Η χονδρική (B2B) είναι το μεγαλύτερο κανάλι διανομής, αντιπροσωπεύοντας το 52% των συνολικών πωλήσεων, ενώ η δραστηριότητα απευθείας προς τον καταναλωτή (D2C) παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Για το 2025, η εταιρεία αναμένει ανοδικές επιδόσεις στις πωλήσεις και περαιτέρω λειτουργική βελτίωση.

Δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της Altex, Νίκου Αλεξίου

«Η είσοδος της Tom Tailor στην ελληνική αγορά επιβεβαιώνει τη δυναμική της χώρας μας και τις προοπτικές ανάπτυξης και επενδύσεων που προσφέρει. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός ότι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο brand επέλεξε την Altex ως στρατηγικό συνεργάτη. Αυτή η συνεργασία ενισχύει ουσιαστικά τη συνολική μας πρόταση ένδυσης, διευρύνει τις επιλογές προς τον καταναλωτή και αναβαθμίζει την εμπειρία στο ελληνικό λιανεμπόριο μόδας. Η κοινή φιλοσοφία και οι αξίες μας θέτουν τις βάσεις για μια μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία».