Η-amazon-περικόπτει-θέσεις-εργασίας-στην-ομάδα-τεχνητής-γενικής-νοημοσύνης

Η Amazon μείωσε θέσεις εργασίας την Τετάρτη στον τομέα της τεχνητής γενικής νοημοσύνης, σηματοδοτώντας την τελευταία σε μια σειρά μικρότερων περικοπών σε ολόκληρη την εταιρεία από μια πολύ μεγαλύτερη τον Ιανουάριο.

Η τεχνητή γενική νοημοσύνη είναι ένα υποθετικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ξεπερνά την ανθρώπινη νοημοσύνη και μπορεί να μαθαίνει, να αναπτύσσεται και να λειτουργεί αυτόνομα. Πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης εργάζονται για την ανάπτυξη παρόμοιων συστημάτων, με την ελπίδα να τα χρησιμοποιήσουν για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων.

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«Κατασκευάζουμε μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εδώ και αρκετά χρόνια και παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα πάνω στα οποία εργαζόμαστε», δήλωσε εκπρόσωπος της Amazon μετά από έρευνα του Reuters. «Ενισχύουμε την εστίασή μας στις πρωτοβουλίες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους πελάτες, ώστε να μπορούμε να προχωράμε πιο γρήγορα σε ό,τι έχει σημασία. Αυτή η εστίαση σημαίνει κάποιες δύσκολες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης ορισμένων ρόλων εντός τμημάτων του οργανισμού AGI μας».

Δεν κατέστη δυνατό να γίνει άμεσα γνωστό πόσοι επηρεάστηκαν την Τετάρτη. Η Amazon περιέκοψε 16.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την εταιρεία τον Ιανουάριο.

- Reuters