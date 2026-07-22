Η Bolt διευρύνει τις υπηρεσίες της σε Σαντορίνη, Μύκονο και Κέρκυρα

Η Bolt, ευρωπαϊκή πλατφόρμα αστικής κινητικότητας με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και 850 πόλεις, επεκτείνει τις υπηρεσίες της σε Σαντορίνη, Μύκονο και Κέρκυρα, ενισχύοντας τις επιλογές μετακίνησης ενόψει της υψηλής τουριστικής περιόδου. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι μέσω συνεργασιών με τοπικούς αδειοδοτημένους οδηγούς και τη δυνατότητα προκράτησης διαδρομών, προσφέρει μια απλή εμπειρία μετακίνησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

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«Η διεύρυνση της παρουσίας μας σε Σαντορίνη, Μύκονο και Κέρκυρα αντικατοπτρίζει τη δυναμική της ελληνικής αγοράς και την αυξανόμενη ζήτηση για νέες και βελτιωμένες επιλογές μετακίνησης. Μετά την επιτυχία της λειτουργίας της Bolt στη Χερσόνησο της Κρήτης το περασμένο καλοκαίρι και στο Ηράκλειο τον Μάιο, επιδιώκουμε να επεκτείνουμε σταθερά την παρουσία μας σε τουριστικά σημεία, προσφέροντας υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και την εμπειρία των επισκεπτών.» δήλωσε ο Δημήτρης Παπαχλιμίντζος, υπεύθυνος επιχειρησιακών λειτουργιών της Bolt για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και στην υποστήριξη του ελληνικού τουρισμού, παρέχοντας στους επισκέπτες εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστες υπηρεσίες μετακίνησης. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται σε οποιοδήποτε από τα τρία νησιά, πραγματοποιώντας προκράτηση τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την επιθυμητή ώρα της διαδρομής τους.

Η υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, διασφαλίζοντας αξιόπιστες, ασφαλείς και διαφανείς μετακινήσεις. Η επέκταση σε αυτά τα νησιά γίνεται σε περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης και εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε τουριστικούς προορισμούς, υπηρετώντας το διεθνές επιβατικό κοινό που επιλέγει τα ελληνικά νησιά για τις διακοπές του.

Παράλληλα, η εταιρεία δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους τοπικούς αδειοδοτημένους οδηγούς, συνδέοντάς τους με μια ευρύτερη πελατεία και παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για να αυξήσουν το εισόδημά τους και να βελτιώσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει εισαγάγει και τη λειτουργία παρακολούθησης πτήσεων για προγραμματισμένες διαδρομές από και προς τα τοπικά αεροδρόμια, υπηρεσία που είναι διαθέσιμη ήδη για διαδρομές από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών καθώς και τα αεροδρόμια των νησιών όπου δραστηριοποιούμαστε. Αυτή η λειτουργία προσαρμόζει αυτόματα την ώρα παραλαβής σύμφωνα με την πραγματική ώρα άφιξης της πτήσης, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής για επιβάτες και οδηγούς και βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία μετακίνησης.

Επιπλέον, η εφαρμογή της εταιρείας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο εργαλείων ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει κωδικούς επαλήθευσης διαδρομής, δυνατότητα κοινοποίησης τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο, άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δυνατότητα ορισμού επαφής έκτακτης ανάγκης, καθώς και μηχανισμό αναφοράς επικίνδυνης οδήγησης σε πραγματικό χρόνο. Αυτές οι λειτουργίες ενισχύουν την ασφάλεια των μετακινήσεων και προάγουν μια ευρύτερη κουλτούρα ασφαλούς αστικής κινητικότητας.

Οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν εύκολα τη διαδρομή τους μέσω της εφαρμογής, η οποία είναι διαθέσιμη για συσκευές iOS και Android και περιλαμβάνει πλέον και τους νέους προορισμούς.