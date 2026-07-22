Η Philip Morris επενδύει στα φακελάκια νικοτίνης – Στα 11,19 δισ. ο τζίρος στο β’ τρίμηνο

Η Philip Morris International ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις επενδύσεις στα φακελάκια νικοτίνης Zyn.

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Η Philip Morris International ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις επενδύσεις στα φακελάκια νικοτίνης Zyn, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται στη ραγδαία αναπτυσσόμενη κατηγορία, ενώ την ίδια στιγμή η υψηλή ζήτηση για τσιγάρα βοήθησε την εταιρεία να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις της αγοράς στα τριμηνιαία αποτελέσματά της.

Οι μετοχές της εταιρείας ενισχύθηκαν περίπου 5% στις πρώτες συναλλαγές, παρότι η Philip Morris μείωσε για τρίτη φορά φέτος την ετήσια πρόβλεψη κερδών λόγω αρνητικών συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Τα έσοδα του β’ τριμήνου αυξήθηκαν κατά 10,4% στα 11,19 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για 10,63 δισ. δολάρια, ενώ τα τριμηνιαία προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 15,2% στα 2,20 δολάρια, έναντι πρόβλεψης της αγοράς για 2,05 δολάρια ανά μετοχή.

Η εταιρεία, που πουλάει τα τσιγάρα Marlboro εκτός ΗΠΑ, κατέγραψε ανάπτυξη σε αγορές όπως η Τουρκία, η Ινδονησία και η Αίγυπτος, παρά την αύξηση των τιμών κατά περίπου 10%. Παράλληλα, οι παίκτες του κλάδου επενδύουν σημαντικά για να διαφοροποιηθούν πέρα από τα παραδοσιακά προϊόντα καπνού, λόγω της πτώσης των πωλήσεων που οφείλεται στις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία.

Όπως ανέφεραν οι αναλυτές της Bernstein, «σε δέκα χρόνια παρακολούθησης της καπνοβιομηχανίας, δυσκολευόμαστε να θυμηθούμε μια τόσο μεγάλη επιτυχία για μια επιχείρηση τσιγάρων». Ο τριμηνιαίος όγκος πωλήσεων τσιγάρων ενισχύθηκε κατά 1,1% στα 156,9 δισ. τεμάχια, πάνω από την εκτίμηση της Wall Street για 151,17 δισ. τεμάχια.

Η Philip Morris έλαβε πρόσφατα ρυθμιστική έγκριση ώστε ορισμένα σακουλάκια νικοτίνης Zyn, τα οποία οι χρήστες τοποθετούν κάτω από το χείλος τους για να πάρουν μια δόση νικοτίνης, να μπορούν να διατίθενται στην αγορά ως λιγότερο επιβλαβή από τα τσιγάρα, ωστόσο αντιμετωπίζει ανταγωνισμό και πιέσεις στις τιμές.

Τον Ιούνιο η εταιρεία λάνσαρε το Zyn Ultra, μια παραλλαγή υψηλότερης περιεκτικότητας σε νικοτίνη, σε χαμηλότερη τιμή ανά συσκευασία από τα βασικά προϊόντα Zyn, επιδιώκοντας να προστατεύσει το μερίδιο αγοράς της απέναντι σε ανταγωνιστές όπως το Velo της British American Tobacco.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, «για να υποστηρίξουμε το πρόσφατα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο του Zyn, σκοπεύουμε να επιταχύνουμε τις επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά το δεύτερο εξάμηνο, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τη μακροπρόθεσμη αξία του brand», ενώ σχεδιάζεται η κυκλοφορία των νέων εκδόσεων 1,5 mg και 8 mg μέσα στο τρέχον τρίμηνο.