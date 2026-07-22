Η Trata αύξησε τα κέρδη της παρά τις σταθερές πωλήσεις

Η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου (ΚΟΝΒΑ), η επιχείρηση πίσω από το εμπορικό σήμα Trata, ολοκλήρωσε το 2025 με σχεδόν σταθερό κύκλο εργασιών, αλλά με βελτιωμένα κέρδη.

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Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 40,93 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μια ελαφρά πτώση 0,4% σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 34% από 33%.

Ως συνέπεια, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 34%, φθάνοντας το ποσό των 1,34 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους επίσης ενισχύθηκαν, φτάνοντας τα 953 χιλ. ευρώ από 710 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Κατά την ίδια περίοδο, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 2,25 εκατ. ευρώ, ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις μειώθηκαν και τα αποθέματα σημείωσαν σημαντική αύξηση, αποτυπώνοντας τη στρατηγική προμήθειας πρώτων υλών σε μια αγορά με μεταβαλλόμενες τιμές και διαθεσιμότητα αλιευμάτων.

Η διοίκηση αναγνωρίζει ότι ο κλάδος εξακολουθεί να λειτουργεί υπό συνθήκες αυξημένων κινδύνων, λόγω των διακυμάνσεων στις τιμές πρώτων υλών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς και του κόστους χρηματοδότησης.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η εταιρεία περιορίζει την έκθεσή της μέσω ενός διεθνούς δικτύου προμηθευτών, της χρήσης πράξεων αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου και factoring για την ενίσχυση της ρευστότητας.

Για το 2026, η διοίκηση διατηρεί αισιοδοξία, εκτιμώντας ότι η πορεία της εταιρείας θα παραμείνει θετική, στηριζόμενη στην τεχνογνωσία, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη διατήρηση της ισχυρής θέσης που κατέχει η Trata στην αγορά.