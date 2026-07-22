Θεόνη:-Άλμα-19,3%-στις-πωλήσεις-και-ρεκόρ-λειτουργικής-κερδοφορίας-το-2025

Η εταιρεία κατέγραψε ιστορικά υψηλές οικονομικές επιδόσεις, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά φυσικού μεταλλικού νερού.

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Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά ισχυρής ανάπτυξης για τη Θεόνη – Πηγή Γκούρα Αγράφων ΑΕ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική πορεία και την αποτελεσματικότητα της μακροπρόθεσμης στρατηγική της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), προκύπτει ότι η εταιρεία κατέγραψε ιστορικά υψηλές οικονομικές επιδόσεις, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά φυσικού μεταλλικού νερού. Η ΘΕΟΝΗ συγκαταλέγεται, πλέον, στις τρεις μεγαλύτερες μάρκες φυσικού μεταλλικού νερού στην ελληνική αγορά, συνεχίζοντας να ενισχύει σταθερά το μερίδιό της.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 38,19 εκατ. ευρώ, έναντι 32,01 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας ετήσια αύξηση ύψους 19,3%. Παράλληλα, το μικτό κέρδος της ενισχύθηκε κατά 21,3%, ανερχόμενο σε 20,90 εκατ. ευρώ από 17,23 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, με το αντίστοιχο περιθώριο να σημειώνει σημαντική διεύρυνση και να διαμορφώνεται σε 54,7% το 2025 από 53,8% το 2024.

Το 2025 αποτέλεσε, επίσης, έτος-ρεκόρ σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, με το EBITDA να ανέρχεται σε 6,16 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 24,6% έναντι 4,95 εκατ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας την βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, την επιτυχημένη διαχείριση του κόστους και τα οφέλη από τις στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,40 εκατ. ευρώ από 2,12 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 13,6%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,24 εκατ. ευρώ έναντι 2,12 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 5,7%.

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως, η εταιρεία ολοκλήρωσε ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά προγράμματα της ιστορίας της, ενισχύοντας ουσιαστικά την λειτουργική και παραγωγική βάση της.

– Ολοκλήρωσε τη λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου κέντρου logistics, το οποίο αναβαθμίζει την αποθήκευση, τη διαχείριση και τη διανομή των προϊόντων, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και δημιουργόντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

– Αναβάθμισε τον παραγωγικό εξοπλισμό και τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα, ενισχύοντας την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές.

– Εμπλούτισε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της με νέες συσκευασίες, διευρύνοντας την παρουσία της εταιρείας σε κατηγορίες υψηλότερης προστιθέμενες αξίας.

– Συνέχισε τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διοίκηση συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του πολυετούς επενδυτικού και επιχειρησιακού σχεδίου της, το οποίο εστιάζει:

– Στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

– Στη συνεχή βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

– Στην ενίσχυση της παρουσίας στις διεθνείς αγορές.

– Στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τους συνεργάτες και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η πλήρης αξιοποίηση των πρόσφατων επενδύσεων, η συνεχής αύξηση των εξαγωγών, η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς, η διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και η ισχυρή αναγνωρισιμότητα του brand δημιουργούν ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών και ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.