Θεόνη: Ρεκόρ οικονομικών επιδόσεων το 2025

Το 2025 υπήρξε μια χρονιά με σημαντική ανάπτυξη για τη ΘΕΟΝΗ – ΠΗΓΗ ΓΚΟΥΡΑ ΑΓΡΑΦΩΝ, επιβεβαιώνοντας την σταθερή ανοδική της πορεία και την αποδοτικότητα της μακροχρόνιας στρατηγικής της, σύμφωνα με την εταιρεία στο δελτίο τύπου που εκδόθηκε για τα οικονομικά αποτελέσματα της χρονιάς.

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Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), η εταιρεία παρουσίασε ιστορικά υψηλά οικονομικά αποτελέσματα, ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά φυσικού μεταλλικού νερού. Η ΘΕΟΝΗ είναι πλέον μία από τις τρεις μεγαλύτερες μάρκες φυσικού μεταλλικού νερού στην ελληνική αγορά, συνεχίζοντας να επεκτείνει σταθερά το μερίδιο της.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €38,19 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με €32,01 εκατ. το 2024, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 19,3%. Ταυτόχρονα, το μικτό κέρδος ανήλθε σε €20,90 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 21,3% από €17,23 εκατ. την προηγούμενη χρονιά, με το αντίστοιχο περιθώριο να επεκτείνεται σε 54,7% το 2025 από 53,8% το 2024.

Το 2025 ήταν επίσης χρονιά ρεκόρ για την λειτουργική κερδοφορία, με το EBITDA να φτάνει €6,16 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 24,6% σε σχέση με €4,95 εκατ. το 2024, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, την επιτυχημένη διαχείριση του κόστους και τα οφέλη από τις στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,40 εκατ. από €2,12 εκατ., με αύξηση 13,6%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €2,24 εκατ., έναντι €2,12 εκατ., παρουσιάζοντας άνοδο 5,7%.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η εταιρεία ολοκλήρωσε ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά προγράμματα στην ιστορία της, ενισχύοντας σημαντικά τη λειτουργική και παραγωγική της βάση.

Ολοκλήρωσε τη λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου κέντρου logistics, το οποίο βελτιώνει την αποθήκευση, τη διαχείριση και τη διανομή των προϊόντων, αυξάνοντας την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

Αναβάθμισε τον παραγωγικό εξοπλισμό και τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα, ενισχύοντας την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές.

Διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της με νέες συσκευασίες, επεκτείνοντας την παρουσία της σε κατηγορίες με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Συνέχισε τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εστιάζοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διοίκηση διατηρεί με συνέπεια την υλοποίηση του πολυετούς επενδυτικού και επιχειρησιακού σχεδίου της, το οποίο επικεντρώνεται:

στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας

στην συνεχόμενη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας

στην ενίσχυση της παρουσίας στις διεθνείς αγορές

στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τους συνεργάτες και το ανθρώπινο δυναμικό.

Η πλήρης αξιοποίηση των πρόσφατων επενδύσεων, η συνεχής αύξηση των εξαγωγών, η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς, η διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και η ισχυρή αναγνωρισιμότητα του brand δημιουργούν πολύ θετικές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών και ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το 2025 υπήρξε μια ακόμα χρονιά-ορόσημο για την εταιρεία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εφαρμογή της αναπτυξιακής της στρατηγικής. Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, η αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και η ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων, αντικατοπτρίζουν τη διαρκή αφοσίωση στην ποιότητα, την καινοτομία, τη λειτουργική αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη της εταιρείας πραγματοποιήθηκε σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, με ταυτόχρονη αύξηση των όγκων πωλήσεων και ενίσχυση της παρουσίας της, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των συνεργατών προς το brand ΘΕΟΝΗ.

Με μια ισχυρή παραγωγική βάση, σύγχρονες υποδομές, συνεχή επενδυτική δραστηριότητα και στρατηγική προσήλωση στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, η ΘΕΟΝΗ συνεχίζει να επενδύει σταθερά στο μέλλον, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της και θέτοντας τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.