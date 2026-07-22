Κεραμέως-για-κατάργηση-περικοπών-συντάξεων-χηρείας:-Αποκαθιστούμε-μια-μεγάλη-κοινωνική-αδικία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε από τη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που καταργεί οριστικά την περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά από 3 χρόνια, όπως προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου.

Η ρύθμιση εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τον «Προσωπικό Βοηθό» και αποκαθιστά κοινωνική αδικία που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί δέκα χρόνια.

Ειδικά για 8.500 συνταξιούχους χηρείας του Δημοσίου, η κύρια σύνταξη χηρείας θα διπλασιαστεί από το τέλος Αυγούστου και θα καταβάλλεται εφόρου ζωής σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση.

Εισηγούμαστε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί δέκα ολόκληρα χρόνια, είπε από το βήμα της ολομέλειας της Βουλής, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τοποθετούμενη επί της τροπολογίας με την οποία «καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου».

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως επισήμανε ότι η νομοθετική ρύθμιση (σσ εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τον «Προσωπικό Βοηθό»), επιφέρει 4 σημαντικές αλλαγές:

1) Καταργείται η προβλεπόμενη από τον νόμο Τσίπρα/Κατρούγκαλου περικοπή των κύριων συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας από το 70% στο 35%. Υπάρχουν 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου που έχουν υποστεί αυτή την περικοπή. Αυτοί οι 8.500, από τον επόμενο μήνα, δηλ. τέλος Αυγούστου, θα δουν την κύρια σύνταξη χηρείας που λαμβάνουν να διπλασιάζεται, και θα λαμβάνουν εφόρου ζωής τη διπλάσια αυτή σύνταξη στη βάση της ρύθμισης που προτείνουμε.

2) Οι 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν κύρια σύνταξη χηρείας μετά τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου, θα έπρεπε να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Αυτοί, ωστόσο, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της κύριας σύνταξης και άρα δεν θα υποστούν ποτέ περικοπή. Και επιπλέον δεν θα οφείλουν πλέον στον ΕΦΚΑ ούτε ένα ευρώ αναδρομικά.

Χιλιάδες νοικοκυριά απαλλάσσονται από το άγχος καταλογισμών για ποσά που δεν οφείλονταν σε δική τους υπαιτιότητα.

3) 122.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις (μια από δικό τους δικαίωμα και μία από σύνταξη χηρείας). Με βάση αυτά που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου, αυτοί θα έπρεπε να υποστούν άμεσα την περικοπή της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων. Με τη ρύθμιση της κυβέρνησης της ΝΔ, προβλέπεται ότι ο/η συνταξιούχος αυτός/αυτή θα συνεχίσει να λαμβάνει και τις δύο εθνικές συντάξεις που αντιστοιχούν στα δικαιώματά του και δεν θα περικοπεί η μία από τις δύο, όπως προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Και επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά, ούτε από αυτή την αιτία. Ταυτόχρονα, απαλλάσσουμε από τα αναδρομικά και διαγράφουμε τις οφειλές, που είχαν γεννηθεί λόγω της μη εφαρμογής και του πλαισίου σχετικά με την παράλληλη ή τη διπλή ασφάλιση.

4) Υπάρχουν παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται, πέρα από ανταποδοτική σύνταξη, και το 50% μίας εθνικής σύνταξης. Με βάση τη νέα ρύθμιση, θα παίρνουν πλέον μια ολόκληρη εθνική σύνταξη αντί για τη μισή. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα παιδιά θα δουν να διπλασιάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν.

Όπως τόνισε η υπουργός Εργασίας, «με τη ρύθμιση αυτή κλείνει οριστικά μία εκκρεμότητα 10 ετών. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας. Αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους.

Ήταν μια διάταξη σκληρή, που χτυπούσε τους ανθρώπους στην πιο ευάλωτη, την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους. Είχαν χάσει τον άνθρωπό τους και αγωνιούσαν για την επιβίωσή τους».

Εξηγώντας το «τώρα» της κατάθεσης της ρύθμισης, η κ. Κεραμέως είπε ότι υπήρχαν δυο ειδών προβλήματα:

1) Νομικό -σύνθετη νομική άσκηση- βρήκαμε όμως τη νομική λύση και

2) έπρεπε, και ήταν σημαντικό για την κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη, πρώτα να εξασφαλίσουμε τα χρήματα. Λίγες μέρες πριν ανακοινώσω τη ρύθμιση αυτή, μας επικοινωνήθηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου 4μήνου του υπ. Εργασίας.

Μόνο κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 τα έσοδα υπερβαίνουν ήδη τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατ. ευρώ, χάρη, κυρίως, στην τολμηρή επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους και την πιστή εφαρμογή της, όπως επίσης την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς εργασίας.

Άρα, πρώτα πήγαμε και κερδίσαμε τον δημοσιονομικό χώρο, και μετά, με τον χώρο αυτό, πάμε και διορθώνουμε μία μεγάλη κοινωνική αδικία. Η ρύθμιση αυτή δεν χρηματοδοτείται με δανεικά, ούτε με πρόσκαιρες παροχές. Χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του ασφαλιστικού συστήματος.

«Αυτή είναι η απόδειξη ότι όσο βελτιώνεται η συμμόρφωση με την ασφαλιστική νομοθεσία, το όφελος επιστρέφει πίσω στην κοινωνία» σημείωσε η κ. Κεραμέως και πρόσθεσε: «Αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, να επιστρέφουμε στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης, διορθώνοντας μια αδικία που παρέμενε άλυτη επί χρόνια. Και να ενισχύουμε το εισόδημα των συμπολιτών μας».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «η πολιτική δεν κρίνεται από τις εξαγγελίες, ούτε από τα συνθήματα. Κρίνεται από τις λύσεις, που δίνει στα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων. Σήμερα, με τη ρύθμιση αυτή, που θέλω να πιστεύω ότι σύσσωμο το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει, αποκαθιστούμε την ασφάλεια δικαίου, ενισχύουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και δίνουμε τέλος σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια χιλιάδες οικογένειες. Βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.