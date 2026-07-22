ΚΟΡΕ: Ανεβάζουν στροφές οι επενδύσεις – Στα 90 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

ι δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΚΟΡΕ ΑΕ που δραστηριοποιείται στην τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδων, σπορελαίων καθώς και τυποποιημένων ειδών διατροφής.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Χρονιά σημαντικών εξελίξεων αποτέλεσε το 2025 για την εταιρεία ΚΟΡΕ ΑΕ που δραστηριοποιείται στην τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδων, σπορελαίων καθώς και τυποποιημένων ειδών διατροφής και λοιπών προϊόντων.

Την περασμένη χρονιά η εταιρεία κατόρθωσε να αυξήσει τα μερίδιά της στην αγορά σε όλες τις βασικές της κατηγορίες, ενίσχυσε σημαντικά τον όγκο πωλήσεών της, δημιούργησε οργανωμένο τμήμα εξαγωγών και «πάτησε γκάζι» στο επενδυτικό της πλάνο.

Οι στόχοι της επόμενης μέρας

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικά 24ωρα, η ΚΟΡΕ δεσμεύεται πως θα συνεχίσει να δημιουργεί προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας, υπενθυμίζοντας πως έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες στην παραγωγική διαδικασία των προϊόντων της.

Παράλληλα, συνεχίζει τη στρατηγική της για την ενίσχυση των προϊόντων της, εφαρμόζοντας ένα έντονο πλάνο επικοινωνίας και προωθητικών ενεργειών.

Η εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση θα συνεχίσει να αναπτύσσει τον τομέα του Food Service με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, οργανώνοντας επαρκώς το δίκτυο πωλήσεων και διανομής. Επίσης, θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση του συγκεκριμένου τομέα, τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας και προβολής των προϊόντων της.

Μείωση κύκλου εργασιών κατά 13,90% αλλά αύξηση όγκου πωλήσεων το 2025

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, στη χρήση 2025 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 90.399.230,83 ευρώ, ενώ της προηγούμενης ανερχόταν σε 104.996.835,95 ευρώ, δηλαδή σημειώθηκε μείωση κατά 13,90%. Η υποχώρηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στη μείωση των τιμών των πρώτων υλών ελαιολάδου, η οποία ωστόσο συνοδεύτηκε από αύξηση του όγκου των πωλήσεων στα ελαιόλαδα κατά 12,40%.

Τα παντός είδους έσοδα, για τη χρήση 2025, ανήλθαν σε 90.741.927,36 ευρώ, ενώ τα παντός είδους έξοδα (πλην φόρων) ανήλθαν σε 88.299.069,34 ευρώ.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 12.763.935,15 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 14,12% επί των πωλήσεων, έναντι μικτών κερδών 14.248.062,80 ευρώ το 2024, ήτοι ποσοστό 13,57 % επί των πωλήσεων, ενώ τα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 4.163.586,43 ευρώ έναντι ποσού 5.426.471,16 ευρώ στην προηγούμενη χρήση 2024.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν το 2025 στα 2.442.858,02 ευρώ από 3.637.983,57 ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα επίπεδα των 1.809.894,89 ευρώ έναντι κερδών ύψους 2.754.783,15 ευρώ στη χρήση 2024.

«Η γενική και η ειδική ρευστότητα παραμένουν επαρκείς για την κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας, ενώ η σχέση Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια εμφανίζει βελτίωση σε σχέση με το 2024. Ταυτόχρονα, οι δείκτες αποδοτικότητας σημείωσαν κάμψη λόγω της μείωσης των κερδών στη χρήση 2025, σε σχέση με τη χρήση 2024», αναφέρει η διοίκηση στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

Τα ορόσημα του 2025 και το «γκάζι» των επενδύσεων

Στο τέλος του 2025, ολοκληρώθηκε ο επανασχεδιασμός της εικόνας του προϊόντος ηλιέλαιο SANOΛΑ, ενώ την ίδια χρονιά η εταιρεία, με στόχο την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των προϊόντων της, δημιούργησε οργανωμένο τμήμα εξαγωγών και συμμετείχε στη διεθνή έκθεση ANUGA, αποκομίζοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα και σημαντικές εμπορικές επαφές.

Ταυτόχρονα, στο εργοστάσιο παραγωγής βιομηχανικής τομάτας στην περιοχή Σκούταρι του Νομού Σερρών, το 2025 υλοποιήθηκε εκσυγχρονισμός των κτηριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού σε ποσοστό περίπου 60%. Ο εκσυγχρονισμός των κτηριακών εγκαταστάσεων συνεχίζεται και το 2026. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το ακίνητο στην περιοχή Σκούταρι περιήλθε στην κυριότητα της ΚΟΡΕ το 2024.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου τυποποίησης ελαιολάδων και σπορελαίων, συνολικής επένδυσης 1.500.000 ευρώ.

«Η επένδυση αυτή θα μας αποφέρει αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας», αναφέρει η διοίκηση.

Οι προκλήσεις

Όπως, δε, αποτυπώνεται στην οικονομική έκθεση, «η έναρξη πολεμικών συγκρούσεων στο Ιράν το 2026 και οι συνακόλουθες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας και καυσίμων. Η εταιρεία δεν διαθέτει άμεση επιχειρηματική δραστηριότητα ή έκθεση στις εν λόγω αγορές (Ισραήλ, Ιράν και λοιπές χώρες της περιοχής) και, ως εκ τούτου, δεν υφίστανται άμεσοι κίνδυνοι που να επηρεάζουν ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις της. Η διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας και καυσίμων και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας».

«Καθώς όλα τα προϊόντα των βασικών κατηγοριών της εταιρείας επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζουμε την επάρκεια των προϊόντων μας για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς, καθώς και να προβλέπουμε και να διαχειριζόμαστε τις επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής μας», τονίζεται επίσης.

Προτεινόμενη διάθεση κερδών

Το ΔΣ της εταιρείας προτείνει τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη της χρήσης 2025, ποσού 1.809.894,89 ευρώ, να διατεθούν ως εξής: για το σχηματισμό του «Τακτικού αποθεματικού», με βάση το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018, ποσό 92.000 € και το εναπομείναν ποσό, να μεταφερθεί στο λογαριασμό «Κέρδη/(ζημίες) εις νέον».

Πώς ξεκίνησαν όλα…

«Σκεφτήκαμε να σκορπίσουμε γεύση, ποιότητα, ποικιλία, προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας στον χώρο των φυτικών ελαίων». Με αυτά τα λόγια περιγράφεται το όραμα πίσω από την ίδρυση της εταιρείας ΚΟΡΕ στα μέσα της δεκαετίας του ’80.

Με το πέρασμα των ετών, η εταιρεία μεγάλωσε ενώ στο προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο βρίσκονται πασίγνωστα brands όπως στο ελαιόλαδο το brand Χρυσελιά και στα τοματικά προϊόντα το brand Γκρέκα.

Να σημειωθεί εδώ ότι το 2024 ολοκληρώθηκε και υλοποιήθηκε η συμφωνία συνεργασίας της ΚΟΡΕ με τη γαλλική εταιρεία Musline για την αποκλειστική διανομή των προϊόντων πουρέ πατάτας σε όλη την ελληνική αγορά.

Οι πωλήσεις της εταιρείας είναι χονδρικές και πραγματοποιούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (HO.RE.CA.), καθώς και σε αντιπροσώπους και σε μονάδες παραγωγής ειδών διατροφής σε όλη την Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.

H έδρα της εταιρείας και η κεντρική αποθήκη της βρίσκονται στο Κορωπί, η παραγωγική δραστηριότητα διενεργείται στις εγκαταστάσεις της στην περιοχή των Ψαχνών Ευβοίας. Ενώ η εμπορική δραστηριότητα στις περιοχές της Βορείου Ελλάδας ασκείται από το υποκατάστημα που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.

Η μακρόχρονη εμπειρία και παρουσία της στην ελληνική αγορά της έχουν δώσει τη δυνατότητα να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο με τους καταναλωτές όσο και με τους συνεργάτες της.