Κουφονικολάκου:-Εμείς-στην-ΕΛΑΣ-θα-εφαρμόζαμε-το-ένταλμα-σύλληψης-για-τον-Νετανιάχου

Σε περίπτωση που η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας, θα προχωρούσε στην εφαρμογή του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως δήλωσε χθες Τρίτη η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Θεώνη Κουφονικολάκου.

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«Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είναι σαφή τα πράγματα για εμάς. Εμείς, από το πρώτο λεπτό, έχουμε μιλήσει για γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για την ανάγκη άσκησης πίεσης ώστε να ανασταλεί η σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ. Και η οικονομική και η εμπορική και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Ήρθε η στιγμή. Υπάρχουν χώρες που έχουν κάνει αυτό το βήμα. Έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, πήγαινε στο Ισραήλ για να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, ώστε να μην εκτεθεί σε οποιονδήποτε κίνδυνο», είπε.

«Είναι άλλο πράγμα το Ισραήλ και άλλο η κυβέρνηση Νετανιάχου», υπογράμμισε λίγο αργότερα.

- sofokleous10.gr

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