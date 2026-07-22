Κόντρα για τη Novartis: «Το γλέντι ξαναρχίζει» λέει ο Πολάκης – Σφοδρή απάντηση Γεωργιάδη και στο ΠΑΣΟΚ

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η ομιλία του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά στη Βουλή, με επίκεντρο την υπόθεση Novartis και καταγγελίες που αφορούν τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

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Την αρχή έκανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, ο οποίος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ότι ο κ. Σαλμάς κατέθεσε στοιχεία σχετικά με, όπως αναφέρει, «χρηματισμό ΜΜΕ από φαρμακευτικές εταιρείες», αλλά και για «εκβιασμό του προστατευόμενου μάρτυρα Αναστάσιου Μανιαδάκη», κάνοντας αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη. Το θέμα προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, που κάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές, σε διαφορετική περίπτωση, «η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο». Για «κατάντια» του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας.

«Το γλέντι ξαναρχίζει»

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι:

«Άλλη μία δικαίωση για τη στάση που κράτησα εγώ και αρκετοί από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη Novartis (χωρίς συγγνώμες)»

«Η υπόθεση Novartis ξανανοίγει»

«Το γλέντι ξαναρχίζει»

Παράλληλα, αναφέρει ότι δημοσιεύει φωτογραφίες από τα έγγραφα και τα στοιχεία που, σύμφωνα με τον ίδιο, κατέθεσε ο Μάριος Σαλμάς στη Βουλή.

Γεωργιάδης: Ο Σαλμάς ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στη Novartis

Λίγη ώρα αργότερα, ο υπουργός Υγείας απάντησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απορρίπτοντας πλήρως τους ισχυρισμούς.

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι ο Μάριος Σαλμάς είχε δηλώσει προ ημερών σε τηλεοπτική εκπομπή πως «όταν μιλήσω στην Βουλή στην άρση της ασυλίας μου ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι Υπουργός…», σχολιάζοντας πως, παρά τις σημερινές καταγγελίες, παραμένει στη θέση του.

Όπως αναφέρει, ο κ. Σαλμάς επιχείρησε να τον συκοφαντήσει χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, προσωπικό γραπτό μήνυμα στο οποίο ο ίδιος δηλώνει ότι «δεν έχω πάρει ποτέ από κανέναν ούτε ένα ευρώ», καθώς και ένορκη βεβαίωσή του υπέρ του Νίκου Μανιαδάκη, η οποία είχε κατατεθεί σε δικαστήριο.

Ο υπουργός χαρακτηρίζει «ασήμαντες» τις νέες αναφορές στην υπόθεση Novartis και σημειώνει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει δημόσιο διάλογο με τον Μάριο Σαλμά, παρά μόνο «στις αίθουσες των δικαστηρίων».

Παράλληλα, στρέφεται κατά του Παύλου Πολάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, επισημαίνοντας ότι και με τους δύο βρίσκεται σε δικαστική αντιπαράθεση για υποθέσεις που σχετίζονται με τη Novartis, υπογραμμίζοντας ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Ο κ. Σαλμάς είχε εμφανιστεί προ ημερών σε εκπομπή στο @kontrachannel και είχε «προβλέψει» ότι: «όταν μιλήσω στην Βουλή στην άρση της ασυλίας μου ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι Υπουργός…»… τον διαβεβαιώνω ότι αν και σήμερα με διάφορες ανοησίες -πχ με γραπτό μου μνμ που του… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 22, 2026

«Να ξανανοίξει η υπόθεση – Εντυπωσιακά τα στοιχεία»

Ο πρώην υπουργός Υγείας επανήλθε στο θέμα από το περιστύλιο της Βουλής. «Μετά την σημερινή ομιλία του κ. Σαλμά που μετά την μήνυση που κατέθεσε ο Γεωργιάδης εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση έφερε μία σειρά από στοιχεία στην Βουλή, έγγραφα και μηνύματα. Με αυτά τα έγγραφα και μηνύματα η υπόθεση Novartis ξανανοίγει με τους ίδιους κατηγορούμενους που εγώ έφαγα τεράστια ποσότητα λάσπης και δολοφονίας χαρακτήρα και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά και μιλούσαν για σκευωρία. Ποια είναι η σκευωρία Άδωνι Γεωργιάδη, όταν στέλνεις αυτό το μήνυμα και λες ότι η Φραγκάκη, μία δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 πήρε διαφήμιση από την Novartis σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στον Φρουζή να δώσει διαφήμιση το έκανα όταν δεν ήμουν υπουργός και εγώ μιλούσα πάντα με τον Φρουζή. Κατέθεσε ένα μήνυμα που λέει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης εκβίασε τον Μανιαδάκη να μην υποχωρήσει και να μην πει την αλήθεια στην Τουλουπάκη την εισαγγελέα και να τους καλύψει και αυτό θα το χρωστάει». «Και στέλνει και εδώ ένα μήνυμα ο Γεωργιάδης στον Σαλμά και λέει ότι στην δίκη που είχε ο Μανιαδάκης, προστατευόμενος μάρτυρας, με τον Σαλμά, λέει ήμουν με τον Μανιαδάκη, ο Άδωνις, εδώ και πολύ καιρό διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω» συνέχισε ο κ. Πολάκης. «Εκβίασε δηλαδή ο Γεωργιάδης προστατευόμενο μάρτυρα Αναστασίου ή Μανιαδάκη να μην καταθέσει την αλήθεια, όπως το ίδιο πράγμα έκανε και ο Στουρνάρας». «Με βάση αυτά τα στοιχεία, αυτό είναι και προσωπική μου δικαίωση στην στάση μου στην υπόθεση Νovartis χωρίς καμία συγγνώμη που δυστυχώς ζήτησαν άλλοι. Περιμένω από κάποιον εισαγγελέα αύριο να ανοίξει ξανά την υπόθεση και να ελεγχθούν όλα τα στοιχεία που καταθέσαμε και να ασκήσουμε αναίρεση για τους πάντες που αθωώθηκαν και ειδικά ο Γεωργιάδης που αρχειοθετήθηκε για αδιευκρίνιστα ποσά, το ίδιο και ο Αβραμόπουλος και βέβαια ο Λοβέρδος που ασκήθηκε δίωξη και βρέθηκε ο εισαγγελέας και τον αθώωσε. Πρέπει να ξανανοίξει τώρα η Novartis, είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία».

«Ο υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές, αλλιώς μονόδρομος η παραίτηση»

Στην υπόθεση παρενέβη και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, το οποίο, με ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για «εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες» του Μάριου Σαλμά σε βάρος του υπουργού Υγείας.

Όπως επισημαίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι αναφορές σε «παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή» δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες και απαιτούν «άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις».

Όλη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο».

Στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μήν απαντήσω. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ όσα είπε σήμερα στην Βουλή ο κ. Σαλμάς για μένα και τη Novartis συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία, καθώς στην… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 22, 2026

«Στη γελοιότητα του ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη δεν μπορώ να μην απαντήσω»

Η απάντηση του υπουργού Υγείας στη Χαριλάου Τρικούπη:

«Στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μην απαντήσω. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ όσα είπε σήμερα στην Βουλή ο κ. Σαλμάς για μένα και τη Novartis συμπεριλαμβάνονται στη Δικογραφία της κα Τουλουπάκη τότε που μαζί με το ΠΑΣΟΚ την θεωρούσαμε σκευωρία, καθώς στην ίδια δικογραφία κατηγορούσαν και τον πρώην Πρόεδρό του. Σήμερα για να λαϊκίσει ο θλιβερός Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και να πει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και μετά αναρωτιούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Θλίψη!

«Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για τις καταγγελίες Μ. Σαλμά σε βάρος του Αδ. Γεωργιάδη*

Τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο».

Όσες απορίες έχουν οι του ΠΑΣΟΚ μπορούν να τις λύσουν παρακολουθώντας τις σχετικές δίκες που θα ακολουθήσουν στις μηνύσεις μου κατά των κ. Πολάκη (έχει ήδη προσδιοριστεί η δίκη) και Σαλμά. Κατάντια».

ΠΑΣΟΚ: Οι αντιφάσεις του κ. Γεωργιάδη είναι προφανείς

«Ο κ. Γεωργιάδης επέλεξε να απαντήσει στις σημερινές βαρύτατες καταγγελίες του κ. Σαλμά με προσωπικές επιθέσεις και επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε νεότερή του ανακοίνωση, προσθέτοντας:

«Δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση στις συγκεκριμένες καταγγελίες που διατυπώθηκαν δημόσια από το βήμα της Βουλής. Ο κ. Σαλμάς κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και μίλησε για «ορισμό της διαπλοκής», ενώ υποστήριξε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης και σε προστατευόμενο μάρτυρα, στον οποίο, όπως κατήγγειλε, ο κ. Γεωργιάδης υποσχόταν ότι «θα του το ξεπληρώσει», καταθέτοντας μάλιστα και στοιχεία που, κατά τον ίδιο, τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του. Απέναντι σε αυτές τις εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες, ο Υπουργός Υγείας δεν έδωσε καμία απάντηση επί της ουσίας. Πέταξε την μπάλα στην κερκίδα. Κάνει πως δεν κατάλαβε την καταγγελία. Εδώ δεν συζητάμε τη σκευωρία Novartis που ήταν απολύτως υπαρκτή αλλά τη δική του εμπλοκή στα καταγγελλόμενα. Σε αυτά τον καλέσαμε να απαντήσει αλλά μάταια.

Οι αντιφάσεις του κ. Γεωργιάδη είναι προφανείς. Οφείλει να δώσει άμεσα καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Μέχρι να το πράξει, δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του Υπουργού Υγείας.

Όσο, δε, για τους ισχυρισμούς του ότι ο κ. Σαλμάς είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σκευωρία Novartis, ας μας εξηγήσει πως ως Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συναίνεσε ώστε να συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτιά της στις εθνικές εκλογές το 2023 και στην Κοινοβουλευτική της Ομάδα έως το 2024».

- sofokleous10.gr

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