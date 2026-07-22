Κ.-Κυρανάκης:-Ξεκαθαρίστηκε-ότι-κανένας-βουλευτής-μας-δεν-κατηγορείται-για-παράνομο-πλουτισμό

«Ξεκαθαρίστηκε ότι κανένας βουλευτής μας δεν κατηγορείται για παράνομο πλουτισμό», τόνισε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, αναφερόμενος στις εξελίξεις σχετικά με τις υποθέσεις των 13 βουλευτών της ΝΔ.

Ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για «αποκατάσταση της αλήθειας», επισημαίνοντας ότι επί 122 ημέρες συγκεκριμένα πρόσωπα παρουσιάζονταν στη δημόσια συζήτηση «περίπου ως εγκληματίες», με πλήρη καταπάτηση, όπως είπε, του τεκμηρίου της αθωότητας.

Αναφερόμενος στις εννέα υποθέσεις που τέθηκαν στο αρχείο, υπογράμμισε ότι οι βουλευτές αυτοί στοχοποιήθηκαν ονομαστικά και ότι σπιλώθηκαν τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους. Κάλεσε, μάλιστα, την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, σημειώνοντας: «Πάμε πρώτα στους εννέα. Γιατί και οι εννέα, με ονόματα, και οι οικογένειές τους, είδαν το όνομά τους να σπιλώνεται».

Για τους τέσσερις βουλευτές σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν διώξεις, τον Μάξιμο Σενετάκη, την Κατερίνα Παπακώστα, τον Κώστα Σκρέκα και τον Χρήστο Μπουκώρο, ξεκαθάρισε ότι «δεν κατηγορούνται ότι πλούτισαν παρανόμως, ούτε κατά ένα ευρώ».

«Δεν κατηγορούνται αυτοί οι τέσσερις συνάδελφοί μας ότι έχουν πλουτίσει», επανέλαβε, προσθέτοντας ότι η ζημία που ερευνάται ανέρχεται συνολικά σε 7.200 ευρώ. Επισήμανε, παράλληλα, ότι πρόκειται για υποθέσεις που διερευνώνται σε βαθμό πλημμελήματος και ότι η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια να αποφανθεί.

Ειδικά για την περίπτωση του Χρήστου Μπουκώρου, υποστήριξε ότι η επίμαχη παρέμβαση αφορούσε αίτηση πολίτη, η οποία είχε κατατεθεί εμπρόθεσμα και μέσω της νόμιμης διαδικασίας ένστασης. «Αν είναι αδίκημα να παίρνει ένας εκλεγμένος βουλευτής για λογαριασμό συμπολίτη του, ο οποίος αισθάνεται ότι αδικείται και έχει υποβάλει εμπρόθεσμα μια νόμιμη ένσταση για μια διαφορά ύψους 1.500-2.000 ευρώ, θέλω να μου πουν ακριβώς σε ποιο μέρος του Ποινικού Κώδικα περιγράφεται αυτό», ανέφερε.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ έθεσε, τέλος, ζήτημα ίσης μεταχείρισης, υποστηρίζοντας ότι στη δικογραφία και στους καταγεγραμμένους διαλόγους περιλαμβάνεται και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να έχει κινηθεί αντίστοιχη διαδικασία. «Όταν λες ότι θα ασκήσεις διώξεις ή θα ζητήσεις άρση ασυλίας μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αυτό σημαίνει δύο μέτρα και δύο σταθμά», κατέληξε.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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