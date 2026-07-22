Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα – Χρειάζεται γενναίο προϋπολογισμό

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξοπλιστεί με τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους, ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις που πραγματοποίησε με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

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Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η συνάντησή τους πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα για τη χώρα, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.

«Σήμερα είναι η πρώτη πολύ δύσκολη ημέρα, όπως δείχνει και ο δείκτης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Θέλω για ακόμη μία φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο: στους πυροσβέστες μας, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και στους ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κάθε καλοκαίρι δίνουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα απέναντι στις δασικές πυρκαγιές», ανέφερε.

«Η Ευρώπη χρειάζεται προϋπολογισμό αντάξιο των νέων προκλήσεων»

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα και η Πορτογαλία έχουν μπροστά τους κρίσιμες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις, με αιχμή το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπενθύμισε ότι σε λιγότερο από έναν χρόνο η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικές αποφάσεις και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, ενώ η χώρα μας ετοιμάζεται και για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε λιγότερο από έναν χρόνο. Κεντρική θέση στη συζήτησή μας είχαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο», είπε.

Όπως επισήμανε, η Ευρώπη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα, η οποία απαιτεί διαφορετικές δημοσιονομικές επιλογές.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μία νέα πραγματικότητα. Πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα και να υπερασπιστεί την ανταγωνιστικότητά της», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι νέες αυτές προτεραιότητες δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς επαρκή χρηματοδότηση.

«Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με έναν προϋπολογισμό σχεδιασμένο για τις ανάγκες του χθες. Χρειαζόμαστε μία τολμηρή προσέγγιση, αντάξια των προσδοκιών μας», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των νέων πολιτικών δεν πρέπει να γίνει εις βάρος των παραδοσιακών ευρωπαϊκών πολιτικών.

«Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Αν θέλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε τα αναγκαία μέσα, διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς τους πυλώνες της πολιτικής συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η συζήτηση πρέπει να προχωρήσει με θάρρος και τόλμη», ανέφερε.

Ανησυχία για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή στις διεθνείς τιμές της ενέργειας.

«Όλοι ανησυχούμε για την πρόσφατη έξαρση της έντασης, η οποία δυστυχώς φαίνεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου και αναπόφευκτα μπορεί να οδηγήσει και σε πληθωριστικές πιέσεις στις οικονομίες μας», είπε.

Τέλος, επανέλαβε τη σημασία που αποδίδουν Ελλάδα και Πορτογαλία στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

«Ως ναυτικά κράτη, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί στρατηγική επιλογή. Το έχουμε πει και θα το επαναλάβουμε: οποιαδήποτε παρεμπόδιση της διέλευσης από τα Στενά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή», τόνισε.

- sofokleous10.gr

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