Μια-πιθανότητα-στα-15-εκατομμύρια:-Αυστραλή-γέννησε-πανομοιότυπα-τετράδυμα-που-συνελήφθησαν-φυσιολογικά

Μία από τις πιο σπάνιες γεννήσεις που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως σημειώθηκε στην Αυστραλία, όπου μια 34χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο πανομοιότυπα τετράδυμα, τα οποία συνελήφθησαν με φυσικό τρόπο, έπειτα από μια εγκυμοσύνη που οι γιατροί χαρακτήρισαν εξαιρετικά υψηλού κινδύνου.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με το BBC, η Τζένιταρ Να’αμοάνα γέννησε με καισαρική τομή στις 14 Ιουλίου, μετά από 28 εβδομάδες και τέσσερις ημέρες κύησης, τέσσερα κορίτσια, τα οποία προήλθαν από ένα και μοναδικό γονιμοποιημένο ωάριο που διαχωρίστηκε σε τέσσερα έμβρυα. Πρόκειται για μονοζυγωτικά πανομοιότυπα τετράδυμα, ένα φαινόμενο που εκτιμάται ότι εμφανίζεται μόλις μία φορά σε περίπου 15 εκατομμύρια κυήσεις.

Οι γιατροί επισήμαναν ότι η περίπτωση ήταν ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς τα τέσσερα έμβρυα μοιράζονταν τον ίδιο πλακούντα, κάτι που χαρακτήρισαν πρωτοφανές και εξαιρετικά επικίνδυνο τόσο για τη μητέρα όσο και για τα βρέφη.

Η 34χρονη και ο σύζυγός της, Τζόρθαμ, είναι ήδη γονείς τεσσάρων παιδιών ηλικίας από ενός έως δέκα ετών και, όπως ανέφεραν, έμειναν άφωνοι όταν πληροφορήθηκαν ότι περίμεναν τετράδυμα. Η εγκυμοσύνη παρακολουθήθηκε στενά από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, ενώ η μητέρα εισήχθη στο νοσοκομείο από την 25η εβδομάδα ώστε να βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση.

Οι γιατροί θεωρούσαν ότι, αν η κύηση έφτανε τις 28 εβδομάδες, θα αποτελούσε ήδη μεγάλη επιτυχία. Τελικά, τα τέσσερα κορίτσια γεννήθηκαν στις 28 εβδομάδες και τέσσερις ημέρες, χωρίς σοβαρές επιπλοκές.

Τα νεογέννητα πήραν τα ονόματα Έμιλι, Χάριετ, Κάθριν και Αλέξα, με το τελευταίο να αποτελεί φόρο τιμής στη μαιευτήρα και ειδικό στην εμβρυομητρική ιατρική, δρ. Αλέξα Μπένταλ, η οποία παρακολουθούσε την εγκυμοσύνη από την πρώτη στιγμή. Η ίδια χαρακτήρισε την επιλογή των γονέων «μια όμορφη χειρονομία που την τιμά», εκφράζοντας την ικανοποίησή της που, τόσο η μητέρα όσο και τα βρέφη, απέφυγαν όλες τις σοβαρές επιπλοκές που συνήθως συνοδεύουν μια τόσο σπάνια κύηση.

Τα τέσσερα βρέφη νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών, όπου θα παραμείνουν μέχρι να συμπληρώσουν την ηλικία κύησης ενός τελειόμηνου βρέφους. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η πορεία της υγείας τους εξελίσσεται πολύ ικανοποιητικά.

Παράλληλα, η οικογένεια ξεκίνησε διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης, καθώς χρειάζεται πλέον ένα όχημα με τουλάχιστον δέκα θέσεις για να μετακινείται. Η πρωτοβουλία έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 37.000 δολάρια Αυστραλίας.

Σε μήνυμά της, η μητέρα ανέφερε ότι, παρά την απέραντη ευγνωμοσύνη για την ασφαλή γέννηση των τεσσάρων κοριτσιών, η καθημερινή φροντίδα τεσσάρων νεογέννητων ταυτόχρονα φέρνει προκλήσεις που η οικογένεια δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα φυσιολογικά συλληφθέντα τετράδυμα είναι από μόνα τους εξαιρετικά σπάνια, με πιθανότητα περίπου μία στις 700.000 γεννήσεις, ενώ η συγκεκριμένη περίπτωση με πανομοιότυπα τετράδυμα που προήλθαν από ένα μόνο γονιμοποιημένο ωάριο συγκαταλέγεται στις πιο ασυνήθιστες που έχουν καταγραφεί.