Μικρή-υποχώρηση-στους-δείκτες-της-wall-street

Ελαφρώς χαμηλότερα έκλεισε τη σημερινή υποτονική συνεδρίαση ο S&P 500, καθώς η νέα άνοδος των τιμών πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό και την πιθανότητα νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed, ενώ η αγορά στρέφει το βλέμμα της σε μια ακόμη ημέρα έντονων εταιρικών ανακοινώσεων.

Ο βασικός δείκτης της αμερικανικής αγοράς υποχώρησε κατά 0,14%, κλείνοντας στις 7.498,96 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 0,57% στις 25.690,90 μονάδες. Ο Dow Jones έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος, με απώλειες μόλις 6,06 μονάδων ή 0,01%, στις 52.218,58 μονάδες.

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Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μία φορά η αγορά ενέργειας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν περίπου 3,4%, κλείνοντας στα 94,07 δολάρια το βαρέλι, αφού προηγουμένως ξεπέρασαν προσωρινά το επίπεδο των 95 δολαρίων, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο τους εδώ και περισσότερο από έναν μήνα. Παράλληλα, το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο περίπου 3%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 86,83 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου ήρθε μετά τον 11ο συνεχόμενο γύρο αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν είναι σοβαρή για συνομιλίες».

«Αν είναι σοβαροί, είμαστε κι εμείς σοβαροί. Αν δεν είναι, τότε θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας αλλά και τα συμφέροντα των συμμάχων μας», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να προστατεύουν τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.

Η νέα άνοδος του πετρελαίου αναζωπύρωσε τους φόβους ότι οι τιμές ενέργειας θα διατηρήσουν υψηλό το κόστος αγαθών, περιορίζοντας τα περιθώρια της Fed να προχωρήσει σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

«Ο πληθωρισμός παραμένει σαφώς αυξημένος και δεν πιστεύω ότι η Fed μπορεί να κάνει πολλά γι’ αυτό», δήλωσε ο Τόμας Μάρτιν, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Globalt Investments. «Ένας παράγοντας που σίγουρα επιβαρύνει την αγορά είναι το πού κατευθύνονται πραγματικά τα επιτόκια από εδώ και πέρα».

Οι αγορές προεξοφλούν πλέον αυξημένη πιθανότητα νέας αύξησης επιτοκίων. Τα συμβόλαια futures των επιτοκίων της Fed έδειχναν την Τετάρτη πιθανότητα περίπου 34% για αύξηση επιτοκίων μέσα στον Ιούλιο, έναντι μόλις 10% μία εβδομάδα νωρίτερα. Παράλληλα, οι επενδυτές αποτιμούν πιθανότητα 78% για τουλάχιστον μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Στο μικροσκόπιο τα εταιρικά αποτελέσματα

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το ενδιαφέρον της Wall Street παραμένει στραμμένο στην περίοδο των εταιρικών αποτελεσμάτων. Στο πρόγραμμα βρίσκονται ανακοινώσεις από τις ServiceNow, IBM, Tesla, Texas Instruments και Alphabet, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ζήτηση για υπηρεσίες cloud, τους προϋπολογισμούς τεχνολογίας των επιχειρήσεων και τις προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο.

Το βασικό ερώτημα για την αγορά είναι αν η ισχυρή ζήτηση για υποδομές και λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δικαιολογήσει τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών.

«Όλα έχουν να κάνουν με τις παραγγελίες», ανέφερε ο Μάρτιν, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδυτές δεν εξετάζουν μόνο τα άμεσα κέρδη, αλλά κυρίως τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και τις προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.

Οι μετοχές της Super Micro Computer ενισχύθηκαν σχεδόν 20%, μετά την πρόβλεψη της εταιρείας κατασκευής διακομιστών για υψηλότερα περιθώρια κέρδους από τα αναμενόμενα και την ανακοίνωση ότι έλαβε νέες παραγγελίες άνω των 60 δισ. δολαρίων.

Ανοδικά κινήθηκε και η μετοχή της AT&T, σημειώνοντας άνοδο 3,5% μετά τα καλύτερα των προβλέψεων αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου. Αντίθετα, η GE Vernova υποχώρησε περισσότερο από 8%, καθώς τα αποτελέσματά της δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της αγοράς.