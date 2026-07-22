Νέα επενδυτική πρωτοβουλία στην Ερμιονίδα από τον σεΐχη του Αμπού Ντάμπι

Ο σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν επενδύει στην Πελοπόννησο, συγκεκριμένα στην Ερμιονίδα, διευρύνοντας την παρουσία του με ένα νέο έργο διαφορετικού τύπου. Μέσω της εταιρείας Erigon Μονοπρόσωπη Α.Ε., έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός τριών αστέρων ξενοδοχείου, κοντά στην ήδη ενεργή επένδυση των 250 εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή.

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Το έργο βρίσκεται σε φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να προγραμματίζεται για τις 6 Αυγούστου. Περιλαμβάνει την αξιοποίηση ακινήτου συνολικής έκτασης 80.521 τ.μ., με προτεινόμενη δόμηση 10.722,94 τ.μ. και κάλυψη 7.934,74 τ.μ. Η ξενοδοχειακή μονάδα, με δυναμικότητα 612 κλινών, θα βρίσκεται εκτός σχεδίου, σε απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων από την Ερμιόνη και 75 χιλιομέτρων από το Ναύπλιο.

Η ανάπτυξη αυτή στοχεύει να καλύψει ένα διαφορετικό τμήμα της τουριστικής αγοράς, απευθυνόμενη σε επισκέπτες που επιθυμούν οργανωμένη φιλοξενία σε πιο προσιτές τιμές, σε σύγκριση με τα luxury resorts, χωρίς να ανήκουν στην κατηγορία των υψηλού κόστους ταξιδιωτών. Επιπλέον, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει χώρους διαμονής για το προσωπικό, αντανακλώντας τις αυξανόμενες ανάγκες στελέχωσης των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.

Το έργο

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το συγκρότημα θα αποτελείται από 16 ισόγεια και διώροφα κτίρια, καθώς και 10 ανεξάρτητα διαμερίσματα, οργανωμένα σε τρεις διακριτές «γειτονιές». Στο κεντρικό κτίριο θα βρίσκονται οι κύριες λειτουργίες του ξενοδοχείου, όπως η υποδοχή, το εστιατόριο, οι εμπορικοί χώροι και οι υπηρεσίες υποστήριξης.

Η επένδυση περιλαμβάνει ένα εκτενές δίκτυο υποδομών, όπως εσωτερικό οδικό δίκτυο, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροδότησης, καθώς και μονάδα επεξεργασίας λυμάτων τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν αθλητικές εγκαταστάσεις και φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 195 kW για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης από το δημόσιο δίκτυο.

Η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών θα γίνεται μέσω αφαλατωμένου νερού από τη μονάδα αφαλάτωσης του γειτονικού Scarlet, μέσω αγωγού μήκους περίπου 1,6 χιλιομέτρων. Επιπλέον, τα επεξεργασμένα λύματα θα επαναχρησιμοποιούνται για την άρδευση των χώρων πρασίνου, ενισχύοντας τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Οι εργασίες κατασκευής του ξενοδοχείου είναι προγραμματισμένες να ολοκληρωθούν σε 18 μήνες.

Η mega επένδυση στο Πόρτο Χέλι

Η νέα ξενοδοχειακή πρωτοβουλία είναι μέρος της ευρύτερης επενδυτικής στρατηγικής του σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν στην Ερμιονίδα, όπου είναι σε εξέλιξη η ανάπτυξη του πολυτελούς Scarlet Beach Resort & Spa.

Το Scarlet Beach Resort & Spa, αναπτυσσόμενο από τη Σκάρλετ Μπητς – Ξενοδοχειακαί & Τουριστικαί Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε., θα λειτουργήσει υπό την ομπρέλα της Waldorf Astoria, του γνωστού luxury brand της Hilton.

Η επένδυση προέρχεται από το Royal Group, το οποίο ελέγχει την International Holding Company (IHC), τον επενδυτικό βραχίονα της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι, με πρόεδρο τον σεΐχη.

Το έργο για το Scarlet Beach Resort & Spa αναπτύσσεται στη θέση του πρώην Ermioni Club, σε ιδιόκτητη έκταση 223 στρεμμάτων, και περιλαμβάνει τη δημιουργία ξενοδοχείου 121 δωματίων και 14 πολυτελών βιλών προς πώληση ή εκμετάλλευση, με συνολική δόμηση περίπου 39.000 τετραγωνικών μέτρων. Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν μαρίνα, κέντρο θαλασσοθεραπείας, γυμναστήριο και εμπορικά καταστήματα, προκειμένου να προσελκύσουν υψηλού εισοδηματικού επιπέδου ταξιδιώτες από διεθνείς αγορές.

Η παράλληλη ανάπτυξη ενός luxury resort και ενός τριών αστέρων ξενοδοχείου αποδεικνύει τη στρατηγική του επενδυτικού ομίλου να δημιουργήσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο φιλοξενίας στην ίδια περιοχή, καλύπτοντας διαφορετικά τμήματα της τουριστικής αγοράς.

Σημειώνεται ότι στη διοίκηση της Erigon Μονοπρόσωπη A.E. προεδρεύει η Μαρία Σάββα, με μέλη τους Sofia Lasky και Ahmed Nasr Mohamed Abuzaid, οι οποίοι είναι στενοί συνεργάτες του σεΐχη και συμμετέχουν επίσης στη διοίκηση της Σκάρλετ Μπητς.

Το Royal Group είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περισσότερες από 60 εταιρείες σε διάφορους τομείς της οικονομίας και πρόεδρο τον σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν.

Μέσω της International Holding Company (IHC), με πάνω από 400 θυγατρικές σε πέντε ηπείρους, ο όμιλος έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας την απόκτηση συμμετοχής στον όμιλο Nammos μέσω της Alpha Dhabi Holding.

Η νέα τάση

Η πρόβλεψη για χώρους διαμονής προσωπικού εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση στον ελληνικό τουρισμό. Η έλλειψη προσωπικού, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος κατοικίας στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις να επενδύουν σε εγκαταστάσεις διαμονής για το προσωπικό τους, καλύπτοντας έτσι τις αυξανόμενες ανάγκες στέγασης στην περιοχή.

Η επένδυση σε υποδομές στέγασης έχει γίνει κρίσιμο στοιχείο στρατηγικής για τις τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς η εξασφάλιση κατοικίας είναι βασικός παράγοντας για την προσέλκυση και διατήρηση εργαζομένων, ιδιαίτερα σε περιοχές με εποχική ζήτηση.

Αυτή η τάση επιβεβαιώνεται από την Costa Navarino στη Μεσσηνία, η οποία έχει αναπτύξει σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής για σχεδόν 1.000 εργαζόμενους. Παρόμοια, η Intracom σχεδιάζει στην Μύκονο ξενοδοχειακή μονάδα τριών αστέρων με χωρητικότητα 340 κλινών, εστιάζοντας στη δημιουργία οργανωμένων χώρων διαμονής για το προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.