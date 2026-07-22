Νέα στοιχεία στην υπόθεση θανάτου του ιδρυτή της Mango: Κατάθεση-κλειδί για την πεζοπορία με τον γιο του – «Η θεραπεία προέβλεπε μια ακραία εμπειρία»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 14 Δεκεμβρίου 2024 κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο όρος Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη.

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Σύμφωνα με νέα κατάθεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, μια Βρετανίδα διερμηνέας, η οποία συνεργαζόταν περιστασιακά με την οικογενειακή θεραπεύτρια της οικογένειας, υποστήριξε ότι η πεζοπορία αποτελούσε μέρος μιας θεραπευτικής διαδικασίας που είχε στόχο να φέρει πατέρα και γιο αντιμέτωπους με μια ακραία κατάσταση.

Σύμφωνα με την El Pais, η κατάθεση φέρεται να επιβαρύνει τη θέση του Τζόναθαν Άντικ, γιου του επιχειρηματία, ο οποίος ερευνάται για τον θάνατο του πατέρα του.

Η μαρτυρία στις Αρχές

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι, κατόπιν αιτήματος της θεραπεύτριας Τζούλια Λούντερβαλντ, ήταν εκείνη που αναζήτησε την κατάλληλη ορεινή διαδρομή για τη συνάντηση πατέρα και γιου.

Όπως ανέφερε, επιλέχθηκε τελικά η διαδρομή Camí de les Feixades, ενώ μία εβδομάδα πριν από το δυστύχημα συνόδευσε τον Τζόναθαν Άντικ στη συγκεκριμένη διαδρομή, ώστε να τη γνωρίσει πριν επιστρέψει εκεί με τον πατέρα του.

Οι ερευνητές είχαν ήδη διαπιστώσει μέσω συστημάτων αναγνώρισης πινακίδων και δεδομένων γεωεντοπισμού ότι ο Τζόναθαν Άντικ είχε επισκεφθεί την ίδια περιοχή τουλάχιστον δύο φορές τις ημέρες που προηγήθηκαν του θανάτου του πατέρα του.

«Να βρεθούν σε οριακή κατάσταση»

Σύμφωνα με την κατάθεση, η θεραπεύτρια είχε δώσει οδηγίες ώστε πατέρας και γιος να βιώσουν μια κατάσταση έντονης πίεσης στο πλαίσιο της θεραπείας τους.

Η μάρτυρας υποστήριξε ακόμη ότι ο Τζόναθαν Άντικ έπρεπε να σταθεί «στην άκρη ενός γκρεμού», με σκοπό να δημιουργηθεί μια ακραία εμπειρία κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας.

Η Βρετανίδα δήλωσε ότι αποφάσισε να καταθέσει επειδή φοβόταν πως η παρουσία της στην περιοχή λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο του ιδρυτή της Mango θα μπορούσε να θεωρηθεί ύποπτη από τις Αρχές.

Όπως ανέφερε, η απόφασή της ελήφθη όταν πληροφορήθηκε ότι η δικαστική έρευνα εξετάζει και την πιθανή εμπλοκή τρίτων προσώπων στην υπόθεση.

Στο πλαίσιο της κατάθεσής της παρέδωσε στους ερευνητές γραπτά μηνύματα και ηχητικά αρχεία που είχε ανταλλάξει με τη θεραπεύτρια σχετικά με την οργάνωση της πεζοπορίας.