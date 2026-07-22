Νέος πρόεδρος των Ελληνικών Ταχυδρομείων ο Κωνσταντίνος Μασσέλος

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund) ανακοίνωσε το διορισμό του καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου ως προεδρεύοντος του διοικητικού συμβουλίου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).

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Ο Κωνσταντίνος Μασσέλος έχει εκτενή εμπειρία σε θέσεις ηγεσίας και στρατηγικής στους τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας/καινοτομίας, της δημόσιας διοίκησης και της ανώτατης εκπαίδευσης, με διεθνώς αναγνωρισμένη έρευνα στον τομέα της πληροφορικής, βιομηχανική εμπειρία και σημαντική παρουσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο.

Η ανάληψη των καθηκόντων του πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ΕΛΤΑ προχωρούν στην εφαρμογή του στρατηγικού τους σχεδίου, εστιάζοντας στην επιχειρησιακή αναδιοργάνωση, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία.

Η διοίκηση του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου καλωσορίζει τον νέο πρόεδρο και εκφράζει την πεποίθηση ότι η εμπειρία και οι γνώσεις του θα συμβάλουν σημαντικά στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας των Ελληνικών Ταχυδρομείων, ευχόμενη κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Ακολουθώντας, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο εκφράζει τις ειλικρινείς του ευχαριστίες στον απερχόμενο πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου των ΕΛΤΑ, Δανιήλ Μπεναρδούτ, για την προσφορά του κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο Δανιήλ Μπεναρδούτ συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης των ΕΛΤΑ, ενώ συνεργάστηκε με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη μετεγκατάσταση του Μουσείου Ταχυδρομείου σε έναν νέο, σύγχρονο χώρο.

Βιογραφικό σημείωμα Κωνσταντίνου Μασσέλου

Ο Κωνσταντίνος Μασσέλος είναι καθηγητής σχεδίασης υπολογιστικών συστημάτων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει διατελέσει πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών.

Από το 2018 έως το 2026, υπηρέτησε ως πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), της ανεξάρτητης αρχής που ρυθμίζει και εποπτεύει τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Κατά την διάρκεια της θητείας του συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου με στόχο τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για επενδύσεις και την προστασία των καταναλωτών, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ενώ εκπροσώπησε την Ελλάδα σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπηρέτησε ως πρόεδρος του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) το 2023 και ως αντιπρόεδρος το 2019, το 2022 και το 2024. Ως πρόεδρος του Σώματος το 2023 χειρίστηκε σημαντικούς φακέλους του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, όπως το Connectivity Package. Από τον Νοέμβριο του 2024 είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του International Institute of Communications (IIC).

Προτού, εργάστηκε ως λέκτορας στο Imperial College London και ως ερευνητής στο IMEC, ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα νανοηλεκτρονικής παγκοσμίως. Διαθέτει επίσης εμπειρία στη βιομηχανία, όπου έχει εργαστεί ως ανώτερος μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης και ως επικεφαλής τεχνολογικός σύμβουλος. Επιπλέον, έχει συνεργαστεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πάνω από δέκα χρόνια και έχει διατελέσει μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του European Cooperation in Science and Technology (COST).