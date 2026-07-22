Ντουμπάι:-«Μποναμάς»-άνω-των-3.000-ντιράμ-σε-κατοίκους-που-προσκαλούν-συγγενείς-και-φίλους

Το Ντουμπάι προσφέρει εκπτώσεις και προνόμια αξίας έως 700 ευρώ σε κατοίκους που θα προσκαλέσουν συγγενείς και φίλους να τους επισκεφθούν, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του Ντουμπάι σήμερα, και ενώ ο τουριστικός κλάδος έχει πληγεί από τους μήνες πολέμου στην περιοχή.

«Το υπουργείο Οικονομίας και Τουρισμού του Ντουμπάι παρουσιάζει το πρόγραμμα ‘A Dubai Invite’ (Πρόσκληση στο Ντουμπάι) για να παροτρύνει τους κατοίκους να γίνουν πρεσβευτές της πόλης, υποδεχόμενοι συγγενείς τους» έως τα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του Ντουμπάι στο Χ.

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Η ιστοσελίδα της κυβέρνησης του Ντουμπάι διευκρίνισε ότι οι κάτοικοι που θα υποδεχθούν νέους ταξιδιώτες από τις 20 Ιουλίου έως τις 31 Οκτωβρίου «θα επωφεληθούν από προνόμια αξίας άνω των 3.000 ντιράμ (περίπου 716 ευρώ), με τη μορφή εκπτώσεων για διαμονή σε ξενοδοχεία ή κουπονιών για εστιατόρια, πάρκα ψυχαγωγίας κλπ.

Οι κάτοικοι του εμιράτου μπορούν να δηλώσουν τα πρόσωπα της επιλογής τους στην ιστοσελίδα για να επωφεληθούν από τα προνόμια αυτά.

Το καλοκαίρι είναι γενικά η χαμηλή τουριστική περίοδος για τα Εμιράτα, καθώς οι θερμοκρασίες μπορούν να φθάσουν τους 50°.

Με 19,5 εκατ. επισκέπτες κάθε χρόνο, το Ντουμπάι είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην περιοχή και εδώ και καιρό προσελκύει διασημότητες από όλο τον κόσμο.

Αλλά ο πόλεμος που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ στο Ιράν έχει καταφέρει πλήγμα στον υπερπολυτελή τουρισμό του Κόλπου.

Στην αρχή του πολέμου, εν μέσω της υψηλής χειμερινής περιόδου, τα Εμιράτα επλήγησαν σκληρά από ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), που χτύπησαν ξενοδοχεία, όπως το τεχνητό νησί The Palm καθώς και το εμβληματικό ξενοδοχειακό συγκρότημα του Burj Al Arab, προκαλώντας φυγή των τουριστών.

Παρ’ όλο που τα Εμιράτα δεν έχουν επηρεαστεί από την πρόσφατη επανέναρξη των εχθροπραξιών, που ξεκίνησαν στις 7 Ιουλίου, και παρά την επιστροφή μιας χούφτας τουριστών μετά την κατάπαυση πυρός του Απριλίου, η πελατεία των ξενοδοχείων συνεχίζει να προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την εσωτερική αγορά, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές από τον τουριστικό κλάδο.

Τον Μάιο, η κυβέρνηση διέθεσε 400 εκατ. δολάρια (350 εκατ. ευρώ) για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις του κλάδου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του πολέμου, ύστερα από ένα πρώτο πακέτο άνω των 270 εκατ. δολαρίων (236 εκατ. ευρώ) στα τέλη Μαρτίου.

- AFP